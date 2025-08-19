Kedvenc ételeivel kényeztette családja a hazatérő Kapu Tibort

Szeretettel, könnyekkel és kedvenc ételeivel fogadták Kapu Tibort. Az űrhajós édesanyja mesélte el, milyen megható volt a hazatérés pillanata, és hogyan készültek arra, hogy újra átölelhessék fiukat – írja a Szon.

Kapu Tibor hazaérkezése a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A magyar kutatóűrhajós augusztus 18-án érkezett haza a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, miután sikeresen befejezte rehabilitációját. A landolást követően családja és barátai várták izgatottan.

„Elmondani nem lehet, milyen felemelő érzés volt látni, ahogy kilép a repülőből, és tudni, hogy végre itthon van”– mondta meghatódva édesanyja, Ildikó.

Az űrutazás után Kapu Tibor már nagyon vágyott a hazai ízekre, így a családja mindent elkészített, amit kért.

Az asztalra került tyúkhúsleves csigatésztával, töltött káposzta, rántott hús, fasírt, chilis bab, és természetesen a desszert sem maradhatott el: a nagy kedvenc, a túrótorta.

Kapu Tibor több mint nyolc hónap után lépett ismét magyar földre. Ez idő alatt részt vett az Ax-4 misszióban, amelynek keretében június 25. és július 15. között 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson. Ott 25 magyar kísérletet hajtott végre, a négyfős legénység pedig összesen 60 kutatási eredménnyel tért vissza a Földre.

A hazatérése tiszteletére sokan összegyűltek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol a gépből kiszállva Kapu Tibor megható beszédet mondott.