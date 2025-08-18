Hírlevél

Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Kapu Tibor

Szem nem marad szárazon! Kapu Tibor első szavai mindenkit meghatottak

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Kapu Tibor hétfő délelőtt visszatért Magyarországra hosszú houstoni rehabilitációja után. A kutatóűrhajós az Ax-4 misszió részeként járt az Űrállomáson, ezzel pedig Kapu Tibor lett a 636. ember a világon, aki járt a világűrben.
Kapu TiborAx-4HUNORűrhajósLiszt Ferenc Nemzetközi RepülőtérenFarkas Bertalan

Kapu Tibor a magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol családja, valamint több hazai ismert személy, köztük Farkas Bertalan űrhajós és Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó várta – írja a Bors. 

Kapu Tibor, KapuTibor, Kapu Tibor hazaérkezése, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Ferihegy
Kapu Tibor hazatért Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Kapu Tibor a megérkezést követően megható beszédet mondott: 

 Kapu Tibor, a HUNOR program űrhajósa az Ax-4 misszió tagjaként utazott a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). A küldetés június 25-én startolt el a floridai Kennedy Űrközpontból. Az űrhajósok az ISS-en több tucat tudományos kísérletet végeztek el. A misszió 2025. július 15-én zárult, a visszatérés után Kapu Tiborra rehabilitáció várt az Egyesült Államokban, ahonnan most tért haza.

Galéria: Kapu Tibor hazatért – így fogadták a magyar űrhajóst
Galéria: Kapu Tibor hazatért – így fogadták a magyar űrhajóst
1/33
Kapu Tibor hazatért – így fogadták a magyar űrhajóst

 

Kapu Tibor
