Egy magyar az űrben is magyar, íme Kapu Tibor legemlékezetesebb pillanatai az űrből

Kapu Tibor, a HUNOR program űrhajósa az Ax-4 misszió tagjaként utazott a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). Az ott töltött idő alatt nemcsak tudományos kísérleteket végzett, hanem emberközeli, humoros és megható pillanatokkal is megörvendeztette az itthoniakat. A küldetésről visszatérve már most biztos, hogy az űrben töltött napjai sokáig emlékezetesek maradnak.

Kapu Tibor kutatóűrhajós, az Ax-4 misszió tagja

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Borotválkozás a súlytalanságban

Az űrben minden másképp működik – de a borotválkozásra ott is szükség van. Kapu Tibor egyik videójában mutatta meg, hogy borotválkozik a súlytalanságban. Az űrhajós a videón egy borotvával a kezében lebeg, miközben ügyesen igazgatja arcszőrzetét.

Kávészünet másképp

Kapu Tibor a reggeli kávéról az űrben sem volt hajlandó lemondani. Egy mókás videóban mutatta be, hogyan küzd meg a lebegő kávécseppekkel mikrogravitációban. Bár a súlytalanságban nem egyszerű a kortyolás, a magyar űrhajós láthatóan élvezte a helyzet adta kihívásokat.

Az Erős Pista hamar elfogyott

A mezőberényi gimnazisták rádiókapcsolaton keresztül faggatták az űrhajóst arról, mi hiányzik neki leginkább a Földről. Kapu Tibor egyszerű választ adott: a családja és kedvenc desszertje, a Túró Rudi. Bár ez nem került az űrbatyuba, Erős Pista és Piros Arany igen – egy közös vacsorán szinte mind elfogyott. A személyes holmik között pedig helyet kapott egy Rubik-kocka és a legendás TV Maci is.

Fizikaóra a világűrben

A hazai diákok különleges élményben részesültek: Kapu Tibor élőben közvetített fizikaórát az ISS-ről. A kutatóűrhajós látványos kísérletekkel mutatta be, hogyan viselkednek tárgyak és folyadékok súlytalanságban a diákok legnagyobb ámulatára.

Fejjel lefelé, mint egy denevér

A küldetés félidejében a legénység egy könnyed bejelentkezéssel jelentkezett. Peggy Whitson parancsnok elárulta: Kapu Tibor épp „denevérként” fejjel lefelé lóg, így köszönti a nézőket is. A magyar űrhajós szerint a mikrogravitációban nemcsak a tájékozódás, de olykor még a beszéd is kihívás.