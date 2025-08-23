Kapu Tibi útja a hírnév felé – Így fordult fel hetek alatt az űrhajós élete

Negyvenöt évvel Farkas Bertalan legendás űrrepülése után ismét magyar űrhajóst avathatunk. Kapu Tibor, a HUNOR-program kiválasztott kutatóűrhajósa az Axiom–4 (Ax-4) legénységének tagjaként több mint két hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson.
Kapu Tibor története 2023‑ban indult, amikor a HUNOR-program keretében több száz pályázó közül ő lett az a kutatóűrhajós-jelölt, aki bekerült az Axiom–4 (Ax‑4) misszió csapatába.
A kiválasztás után a HUNOR‑program és az Axiom Space megállapodásának amerikai–magyar része is megvalósult, így Kapu Tibor hivatalosan is megkezdhette a felkészülést. Helyettesének Cserényi Gyulát választották.
2024 nyarától kezdődött el Kapu Tibor intenzív felkészítése: Houstonba utazott, ahol részt vett a NASA és az Axiom Space szakemberei által tartott kiképzésen. A program keretében szimulátoros és Zero‑G repüléseken tanulta meg, hogyan reagál a szervezete a súlytalanságra, és elsajátította a Dragon kapszulában elvégzendő feladatait.
A fellövés előtti időszakot meghatározta a 31 napos karantén.
Ezt követte a fizikai felkészítő edzés, amely azért volt elengedhetetlen, mert Tibor szervezetének fel kellett készülnie az izom- és csonttömeg csökkenésére a súlytalanságban.
A start előtti utolsó percek feszült, ugyanakkor ünnepi hangulatban teltek. A SpaceX közzétett egy felvételt, amin a négyfős legénység boldogan integet, várva a startot.
Június 25‑én, magyar idő szerint reggel 08:31-kor elstartolt az Ax-4 legénysége a floridai Kennedy Űrközpont 39A indítóállásáról.
A küldetés végeztével az Ax-4 legénysége magyar idő szerint július 15-én, 11:32-kor landolt a Dragon kapszulával a Csendes-óceánon.
A leszállás után Kapu Tibort hordágyon vitték a mentőhajóhoz, orvosi vizsgálatok követték, majd Houstonban találkozott újra szeretteivel.
A visszatérés után még két hetes rehabilitációs időszak várt Kapu Tiborra. Az űrhajósról a Semmelweis Egyetem szakemberei gondoskodtak az Egyesült Államokban.
A rehabilitáció hamarosan véget ér, ami egyet jelent, Kapu Tibor végre visszatér Magyarországra!