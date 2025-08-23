Kapu Tibi útja a hírnév felé – Így fordult fel hetek alatt az űrhajós élete

Negyvenöt évvel Farkas Bertalan legendás űrrepülése után ismét magyar űrhajóst avathatunk. Kapu Tibor, a HUNOR-program kiválasztott kutatóűrhajósa az Axiom–4 (Ax-4) legénységének tagjaként több mint két hetet töltött a Nemzetközi Űrállomáson.

Kapu Tibor kutatóűrhajós

Fotó: MTI/Axiom Space

Az út kezdete

Kapu Tibor története 2023‑ban indult, amikor a HUNOR-program keretében több száz pályázó közül ő lett az a kutatóűrhajós-jelölt, aki bekerült az Axiom–4 (Ax‑4) misszió csapatába.

A kiválasztás után a HUNOR‑program és az Axiom Space megállapodásának amerikai–magyar része is megvalósult, így Kapu Tibor hivatalosan is megkezdhette a felkészülést. Helyettesének Cserényi Gyulát választották.

2024 nyarától kezdődött el Kapu Tibor intenzív felkészítése: Houstonba utazott, ahol részt vett a NASA és az Axiom Space szakemberei által tartott kiképzésen. A program keretében szimulátoros és Zero‑G repüléseken tanulta meg, hogyan reagál a szervezete a súlytalanságra, és elsajátította a Dragon kapszulában elvégzendő feladatait.

A fellövés előtti időszakot meghatározta a 31 napos karantén.

Ezt követte a fizikai felkészítő edzés, amely azért volt elengedhetetlen, mert Tibor szervezetének fel kellett készülnie az izom- és csonttömeg csökkenésére a súlytalanságban.

A sok halasztás után elérkezett a várva várt nap

A start előtti utolsó percek feszült, ugyanakkor ünnepi hangulatban teltek. A SpaceX közzétett egy felvételt, amin a négyfős legénység boldogan integet, várva a startot.

The Ax-4 mission from @Axiom_Space with an international crew from the U.S, India, Poland, and Hungary counts down to a launch targeted for 8:22am ET on Tuesday, June 10, from @NASAKennedy aboard the @SpaceX Dragon. https://t.co/Uvvlo0LLlQ — International Space Station (@Space_Station) June 8, 2025

Június 25‑én, magyar idő szerint reggel 08:31-kor elstartolt az Ax-4 legénysége a floridai Kennedy Űrközpont 39A indítóállásáról.

A Nemzetközi Űrállomáson töltött bő két hétben sem tétlenkedett Tibi, aki összesen 25 tudományos kísérletet hajtott végre sikeresen.

A küldetés végeztével az Ax-4 legénysége magyar idő szerint július 15-én, 11:32-kor landolt a Dragon kapszulával a Csendes-óceánon.

A leszállás után Kapu Tibort hordágyon vitték a mentőhajóhoz, orvosi vizsgálatok követték, majd Houstonban találkozott újra szeretteivel.

@cbsmornings Four astronauts returned to Earth after nearly three weeks at the International Space Station. The historic Axiom-4 mission marked the first visit to the ISS for astronauts from India, Poland and Hungary. It was commanded by U.S. veteran astronaut Peggy Whitson: "It opens up access to countries that might not normally get access to space." ♬ original sound - CBS Mornings

A sikeres landolás után rehabilitáció várt Kapu Tiborra

A visszatérés után még két hetes rehabilitációs időszak várt Kapu Tiborra. Az űrhajósról a Semmelweis Egyetem szakemberei gondoskodtak az Egyesült Államokban.

A rehabilitáció hamarosan véget ér, ami egyet jelent, Kapu Tibor végre visszatér Magyarországra!