Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kapu Tibor

Vita az űr jövőjéről, Kapu Tibor is megszólalt a Tranziton

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tranzit Fesztiválon a magyar űrprogram jövőjéről beszélgetett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Ferencz Orsolyával, az űrkutatásért felelős miniszteri biztossal, valamint Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajóssal és Kapu Tiborral, Magyarország második űrhajósával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kapu Tibortranzit fesztiválbeszélgetésűrkutatásOrbán Balázs

A kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők a hazai űrkutatás lehetőségeiről, a nemzetközi együttműködésekről, valamint a fiatal generációk előtt álló inspiráló pályákról beszéltek. Orbán Balázs szerint a magyar űrkutatás nem csupán tudományos, hanem gazdasági és stratégiai lehetőséget is jelent, amelyben hazánk a következő években meghatározó szereplővé válhat. Orbán Balázs, Kapu Tibor, Cserényi Gyula és Ferencz Orsolya beszélgetéséről készült galériánkat a fotó alatt találja.

Orbán Balázs a magyar űrkutatás jövőjéről beszélgetett a Tranzit Fesztiválon, Kapu Tibor, KapuTibor, OrbánBalázs
A miniszterelnök politikai igazgatója Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztossal, valamint Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajóssal és Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósával beszélgetett a Tranzit Fesztiválon
Fotó: Facebook/Orbán Balázs / Facebook/Orbán Balázs

Kapu Tibor, a második magyar az űrben

Kapu Tibor 2025-ben írta be nevét a történelembe, amikor a HUNOR-program keretében másodikként képviselte Magyarországot az űrben. Küldetése sikeres volt, hazatérését követően pedig országszerte számos rendezvényen, fesztiválon és pódiumbeszélgetésen osztotta meg élményeit a közönséggel. Kapu Tibor elmondása szerint az űrből hazatérve egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a fiataloknak átadja: kitartással és szorgalommal bárki elérhet a csillagokig.

Orbán Balázs a magyar űrkutatás jövőjéről beszélgetett a Tranzit Fesztiválon, Kapu Tibor, KapuTibor, OrbánBalázs
Orbán Balázs a magyar űrkutatás jövőjéről beszélgetett a Tranzit Fesztiválon, Kapu Tibor, KapuTibor, OrbánBalázs
Orbán Balázs a magyar űrkutatás jövőjéről beszélgetett a Tranzit Fesztiválon, Kapu Tibor, KapuTibor, OrbánBalázs
Orbán Balázs a magyar űrkutatás jövőjéről beszélgetett a Tranzit Fesztiválon, Kapu Tibor, KapuTibor, OrbánBalázs
Orbán Balázs a magyar űrkutatás jövőjéről beszélgetett a Tranzit Fesztiválon, Kapu Tibor, KapuTibor, OrbánBalázs
Galéria: Orbán Balázs a magyar űrkutatás jövőjéről beszélgetett
1/5
A miniszterelnök politikai igazgatója Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztossal, valamint Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajóssal és Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósával beszélgetett a Tranzit Fesztiválon

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!