Vita az űr jövőjéről, Kapu Tibor is megszólalt a Tranziton

A kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők a hazai űrkutatás lehetőségeiről, a nemzetközi együttműködésekről, valamint a fiatal generációk előtt álló inspiráló pályákról beszéltek. Orbán Balázs szerint a magyar űrkutatás nem csupán tudományos, hanem gazdasági és stratégiai lehetőséget is jelent, amelyben hazánk a következő években meghatározó szereplővé válhat. Orbán Balázs, Kapu Tibor, Cserényi Gyula és Ferencz Orsolya beszélgetéséről készült galériánkat a fotó alatt találja.

A miniszterelnök politikai igazgatója Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztossal, valamint Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajóssal és Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósával beszélgetett a Tranzit Fesztiválon

Kapu Tibor, a második magyar az űrben

Kapu Tibor 2025-ben írta be nevét a történelembe, amikor a HUNOR-program keretében másodikként képviselte Magyarországot az űrben. Küldetése sikeres volt, hazatérését követően pedig országszerte számos rendezvényen, fesztiválon és pódiumbeszélgetésen osztotta meg élményeit a közönséggel. Kapu Tibor elmondása szerint az űrből hazatérve egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a fiataloknak átadja: kitartással és szorgalommal bárki elérhet a csillagokig.