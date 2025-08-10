Kicsit elkapkodták? – Tombol a hőség, mégis megérkezett a karácsony

Fehérváron idén a karácsonyi dekoráció jóval a megszokottnál korábban költözött be egy helyi üzletbe. A nyár közepén a vásárlókat már karácsonyi hangulat fogadja.

Karácsonyi hangulat és dekoráció van a nyár közepén (illusztráció) Fotó: Anna Stepko%pexels

Karácsonyi dekoráció a nyár kellős közepén

Fehérváron idén a karácsony jóval a szokásosnál előbb köszönt be – legalábbis, ha az egyik helyi üzlet kirakatait és polcait nézzük. Bár a naptár még augusztus elejét mutatja, bent már teljes pompájában ragyog a karácsonyi dekoráció: csillogó díszek, fényfüzérek, ünnepi asztali kellékek és minden, ami a meghitt hangulathoz kell.

Aki ide betér, könnyen úgy érezheti, hogy egy pillanat alatt átlépett a karácsonyi ünnepbe.

Sokan még a nyári szabadságukat tervezgetik vagy az iskolakezdésre készülnek, amikor hirtelen a karácsony színei és motívumai veszik körül őket.

Van, aki mosolyogva fogadja az előrehozott ünnepi hangulatot, más inkább csak meglepetten rázza a fejét.

Egy biztos: a látvány nem maradt észrevétlen, hiszen nem mindennap találkozik az ember augusztusban teljes karácsonyi dekorációval. Az üzlet polcain pedig magabiztosan állnak a karácsonyi fények, mintha a nyári hőségben is decembert írnánk.

