Megrázó tragédia miatt gyászol Karda Bea

Karda Bea férje, Tekulics László fia 27 éves korában váratlanul meghalt. Karda Bea egész családja gyászba borult.
Szívszorító hírt közölt Karda Bea a közösségi oldalán: férje, Tekulics László imádott fia mindössze 27 évesen váratlanul meghalt - írta meg a Bors.

Karda Bea gyászol
Karda Bea gyászol - tragikusan fiatalon hunyt el nevelt fia
Fotó: Unsplash

Karda Bea és férje is siratja a fiatal fiút

Karda Bea (aki úgy szint megjárta a poklok poklát) és párja 16 éve élnek együtt, nyolc éve házasok. A gyászoló család elmondta: a fiatal férfi halálával több ember életét megmentette. Temetését 2025. augusztus 19-én, kedden 15 órakor tartják Szigethalmon, a Rákóczi u. 143. szám alatti temetőben.

A Tekulics Tamás cége, a Férfikölcsönző is búcsúzott tőle, kiemelve kreativitását, segítőkészségét és optimizmusát, amely miatt sokak szívébe belopta magát.

 

