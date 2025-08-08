Hírlevél

Rendkívüli

kastély

Hihetetlen, de igaz! Olcsóbban tud kastélyt venni, mint házat!

Nem mindennapi épületet árulnak Heves vármegyében. A Szalgháry-kastély hosszú ideje üresen áll, de most újra esélyt kapott a megmentésre. A mostani kastélyeladás különleges lehetőséget kínál mindazoknak, akik egyedi ingatlanra vágynak.
kastélyeladásingatlanHeves

Közel 50 millió forintért bárki kastélytulajdonos lehet Hevesvezekényben. A barokk stílusú Szalgháry-kastély a 18. században épült, és egykor orvosi rendelőként, valamint művelődési házként szolgálta a helyieket. A kastélyeladás most újra aktuálissá vált, de az épület komoly felújítást igényel– az omlásveszélyt jelző táblák már évek óta kint vannak a falán.

kastélyeladás
Kastélyeladás vidéken: ennyiért ritkán lehet ingatlant venni Fotó: HEOL

A kastélyeladás története

A kastélyeladás mögött érdekes történet húzódik: az előző külföldi tulajdonos – a helyiek szerint – hitellel terhelte meg az ingatlant, majd próbált eltűnni, ám végül börtönbe került. A HEOL információi szerint az épület viszont megmaradt, és most újra lehetőség kínálkozik arra, hogy valaki életet leheljen ebbe a különleges, ám elhanyagolt kastélyba.

 

