Ez vár a látogatókra Kathi Béla emlékhelyén – fotó is készült róla

A Kathi Béla halálhíre sokkolta az országot: a 46 éves világbajnok erőemelő biciklibalesetet szenvedett, és olyan súlyos koponyasérülést kapott, hogy már nem tudták megmenteni. A tragédia különösen megrázó, mivel a sportoló fiatal családot hagyott hátra – feleségét, Salamon Diát és kislányukat.

Kathi Béla testépítő

Fotó: MTI/Katona Tibor

Kathi Béla emlékhelye most csendes búcsúra hív

A Scitec Gold Fitness Club közleménye szerint a Lurdy-házban található edzőterem bejáratánál egy kegyeleti pontot hoztak létre, ahol bárki elhelyezhet egy szál fehér rózsát. Gyertyát nem szabad hozni, de az emlékezés csendes pillanatai mindenkit megilletnek. A közösségi oldalon közzétett bejegyzés szerint az emlékhely a tisztaságot, a szeretetet és a megbecsülést szimbolizálja – írja a Bors.