Rendkívüli

Bajban az ukránok: súlyos járvány tört ki a fronton

Kathi Béla

Ez vár a látogatókra Kathi Béla emlékhelyén – fotó is készült róla

A budapesti Scitec Gold edzőteremben emlékhelyet alakítottak ki a tragikusan elhunyt testépítő tiszteletére. Kathi Béla augusztus 1-jén szenvedett végzetes balesetet ciprusi nyaralása alatt.
Kathi BélaScitec Gold Fitness Clubhalálhíremlékhelyvilágbajnok

A Kathi Béla halálhíre sokkolta az országot: a 46 éves világbajnok erőemelő biciklibalesetet szenvedett, és olyan súlyos koponyasérülést kapott, hogy már nem tudták megmenteni. A tragédia különösen megrázó, mivel a sportoló fiatal családot hagyott hátra – feleségét, Salamon Diát és kislányukat.

Kathi Béla testépítő, KathiBélatestépítő, Keszthely, 2023. szeptember 21. Kathi Béla testépítő, a Scitec Nutrition márkanagykövete beszél a Máltai Szeretetszolgálat országos sportnapján, amelyet A sport egyenlővé tesz címmel rendeztek a keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI sportcsarnokban 2023. szeptember 21-én. A sportnapon a fogyatékossággal élő és mozgássérült fiatalok profi sportolókkal és Keszthely környéki általános és középiskolás diákokkal sportoltak együtt, hogy felhívják a figyelmet fogyatékkal élő emberek elfogadására. MTI/Katona Tibor
Kathi Béla testépítő
Fotó: MTI/Katona Tibor

Kathi Béla emlékhelye most csendes búcsúra hív

A Scitec Gold Fitness Club közleménye szerint a Lurdy-házban található edzőterem bejáratánál egy kegyeleti pontot hoztak létre, ahol bárki elhelyezhet egy szál fehér rózsát. Gyertyát nem szabad hozni, de az emlékezés csendes pillanatai mindenkit megilletnek. A közösségi oldalon közzétett bejegyzés szerint az emlékhely a tisztaságot, a szeretetet és a megbecsülést szimbolizálja – írja a Bors.

 

