Lebukott Kylie Jenner és Timothée Chalamet

A párost a Budapest Baristas kávézó alkalmazottai szúrták ki, akik teljesen ledöbbentek, amikor a két világsztár betért hozzájuk egy gyors kávéra - írja a Bors. A baristák közös fotót is készítettek a hírességekkel, amelyet rövid időn belül megosztottak a közösségi médiában, és pillanatok alatt hatalmas figyelmet kapott.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet egy budapesti kávézóban tölti idejét

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN WINTER

„Ma Kylie Jenner és Timothée Chalamet bejött a kávézónkba Budán. Teljesen zavarban voltunk, alig tudtunk koncentrálni! Ők viszont nagyon kedvesek és barátságosak voltak” – írták a képaláírásban.

Timothée próbálta takargatni új frizuráját, amelyet a Dűne: Part Three forgatásához készíttetett. Ezért fehér pólóját a fejére húzta, sötét napszemüveggel és sapkával kiegészítve a megjelenését. Kylie ezzel szemben könnyed, mégis stílusos szettet viselt: fehér felsője és kiengedett, hosszú haja tökéletesen illett hozzá, sminkje pedig visszafogott maradt.

Miért különleges ez a kávézó Budapesten?

A Budapest Baristas nem először vonzza magához a figyelmet: hangulatos környezete, minőségi kávéi és barátságos személyzete miatt a helyiek és a turisták körében is népszerű. Most azonban világsztárok is letették itt a voksukat egy jó presszó mellett, ami még inkább növeli a kávézó hírnevét.

Kapcsolatuk továbbra is szoros

Bár sokan már szakítási pletykákat rebesgettek, Kylie és Timothée közös budapesti látogatása megerősíteni látszik kapcsolatukat. A pár tavaly szeptemberben vállalta fel nyíltan szerelmét Beyoncé turnéján, ám azóta is igyekeznek viszonylag diszkréten kezelni a magánéletüket.

Mostani közös megjelenésük egy újabb bizonyíték arra, hogy továbbra is együtt vannak – ráadásul a rajongók örömére épp egy budapesti kávézó falai között kapták őket lencsevégre.