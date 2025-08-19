Bezár a Keleti pályaudvar, így utazhat augusztus 25-től

Majdnem egy teljes hónapra bezár a Keleti pályaudvar tervezett felújítás miatt. A vonatokat más budapesti állomásokra terelik, amelynek a részletes tervezetét már ismertette a MÁV a honlapján.
A munkák során korszerűsítik a vágányokat és a váltókat, javítják a felsővezeték-hálózatot, növelik a berendezések üzembiztonságát, csökkentik az üzemzavarok és meghibásodások számát, visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet, ami pontosabb menetrendet és gyorsabb közlekedést tesz lehetővé.
A változás több ezer utast érint naponta, különösen a győri, pécsi, hatvani–miskolci és az újszászi–békéscsabai vasútvonalakon utazókat. Az utazási idő a lezárás idején meghosszabbodhat, és több átszállással kell tervezni.
A MÁV-csoport több átszállópontot is kijelölt Budapesten, hogy az utasok könnyebben elérjék a főváros különböző részeit.
A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés és az ügyfélszolgálat az Utascentrumban továbbra is elérhető lesz.
A lezárás ideje alatt a nemzetközi járatok menetrendje is jelentősen változik. A korábban a Keleti pályaudvarról induló vagy oda érkező nemzetközi vonatok más állomásokról közlekednek. Ezért különösen fontos, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék menetjegyüket, mert az indulási és érkezési helyszín eltérhet az eredetileg megváltott jegyen szereplőtől.