Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

Keleti pályaudvar

Bezár a Keleti pályaudvar, így utazhat augusztus 25-től

Augusztus 25-től négy hétre teljesen lezárják a Keleti pályaudvart a pályahálózat átfogó felújítása miatt. A munkálatok miatt szeptember 20-ig a megszokott járatok nem a Keletiből indulnak és nem oda érkeznek, hanem más budapesti állomásokra terelik őket.
Keleti pályaudvarMÁV-csoportmenetrendbezárásfelújítás

Majdnem egy teljes hónapra bezár a Keleti pályaudvar tervezett felújítás miatt. A vonatokat más budapesti állomásokra terelik, amelynek a részletes tervezetét már ismertette a MÁV a honlapján

Keleti pályaudvar
Keleti pályaudvar
Fotó: MTI/Róka László

A Keleti pályaudvar felújítása a MÁV saját forrásából, mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg. 

A munkák során korszerűsítik a vágányokat és a váltókat, javítják a felsővezeték-hálózatot, növelik a berendezések üzembiztonságát, csökkentik az üzemzavarok és meghibásodások számát, visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet, ami pontosabb menetrendet és gyorsabb közlekedést tesz lehetővé.  

A változás több ezer utast érint naponta, különösen a győri, pécsi, hatvani–miskolci és az újszászi–békéscsabai vasútvonalakon utazókat. Az utazási idő a lezárás idején meghosszabbodhat, és több átszállással kell tervezni. 

A MÁV-csoport több átszállópontot is kijelölt Budapesten, hogy az utasok könnyebben elérjék a főváros különböző részeit. 

Kiemelt átszállási pontok: 

  • Kőbánya felső 
  • Innen a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz csúcsidőben percenként indulnak a MÁV-buszok. 
  • A Blaha Lujza térre tartó 37-es és 37A villamosok egész nap sűrűn járnak, csúcsidőben 4 percenként indulnak. 
  • A villamosokkal nemcsak a belváros, hanem Kelenföld vasútállomás is elérhető, ahonnan a nyugati országrész felé indulnak a vonatok. 
  • Rákos 
  • Újpest 
  • Nyugati pályaudvar 
  • Budapest-Kelenföld 
  • Gödöllő 
A vonatok közlekedési rendje a Keleti pályaudvar lezárása idején.
Fotó: MÁV-csoport

A MÁV munkatársai minden kijelölt átszállóponton személyesen segítik az utasokat, eligazítást és tájékoztatást nyújtanak. 

A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés és az ügyfélszolgálat az Utascentrumban továbbra is elérhető lesz.

A lezárás ideje alatt a nemzetközi járatok menetrendje is jelentősen változik. A korábban a Keleti pályaudvarról induló vagy oda érkező nemzetközi vonatok más állomásokról közlekednek. Ezért különösen fontos, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék menetjegyüket, mert az indulási és érkezési helyszín eltérhet az eredetileg megváltott jegyen szereplőtől. 

 

