Bezár a Keleti pályaudvar, így utazhat augusztus 25-től

Majdnem egy teljes hónapra bezár a Keleti pályaudvar tervezett felújítás miatt. A vonatokat más budapesti állomásokra terelik, amelynek a részletes tervezetét már ismertette a MÁV a honlapján.

Keleti pályaudvar

Fotó: MTI/Róka László

A Keleti pályaudvar felújítása a MÁV saját forrásából, mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg.

A munkák során korszerűsítik a vágányokat és a váltókat, javítják a felsővezeték-hálózatot, növelik a berendezések üzembiztonságát, csökkentik az üzemzavarok és meghibásodások számát, visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet, ami pontosabb menetrendet és gyorsabb közlekedést tesz lehetővé.

A változás több ezer utast érint naponta, különösen a győri, pécsi, hatvani–miskolci és az újszászi–békéscsabai vasútvonalakon utazókat. Az utazási idő a lezárás idején meghosszabbodhat, és több átszállással kell tervezni.

A MÁV-csoport több átszállópontot is kijelölt Budapesten, hogy az utasok könnyebben elérjék a főváros különböző részeit.

Kiemelt átszállási pontok:

Kőbánya felső

Innen a Puskás Ferenc Stadion metróállomáshoz csúcsidőben percenként indulnak a MÁV-buszok.

A Blaha Lujza térre tartó 37-es és 37A villamosok egész nap sűrűn járnak, csúcsidőben 4 percenként indulnak.

A villamosokkal nemcsak a belváros, hanem Kelenföld vasútállomás is elérhető, ahonnan a nyugati országrész felé indulnak a vonatok.

Rákos

Újpest

Nyugati pályaudvar

Budapest-Kelenföld

Gödöllő

Fotó: MÁV-csoport

A MÁV munkatársai minden kijelölt átszállóponton személyesen segítik az utasokat, eligazítást és tájékoztatást nyújtanak.

A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés és az ügyfélszolgálat az Utascentrumban továbbra is elérhető lesz.

A lezárás ideje alatt a nemzetközi járatok menetrendje is jelentősen változik. A korábban a Keleti pályaudvarról induló vagy oda érkező nemzetközi vonatok más állomásokról közlekednek. Ezért különösen fontos, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék menetjegyüket, mert az indulási és érkezési helyszín eltérhet az eredetileg megváltott jegyen szereplőtől.