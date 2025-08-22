Hírlevél

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

Budapest

Expresszvillamos indul Budapesten! Íme, a részletek

Egy hónapig nem közlekednek vonatok a Keletiből, a lezárás idején a BKK több intézkedéssel könnyíti meg az utasok helyzetét. A Keleti pályaudvar lezárása alatt expresszvillamos, járatsűrítések és jegyelfogadás segíti a közlekedőket.
A Keleti pályaudvar lezárás miatt augusztus 25. és szeptember 20. között egyetlen vonat sem indul és nem érkezik az állomásra. A BKK vonatpótló expresszvillamost indít, sűríti a járatokat, valamint több szakaszon elfogadja a MÁV-jegyeket, hogy az utasok gyorsabban és kényelmesebben érjék el úti céljukat.

Keleti pályaudvar
Egy hónapig nem indulnak vonatok a Keleti pályaudvarról. Fotó: BKK

Egy hónapon át tartó felújítási és karbantartási munkák kezdődnek a Keleti pályaudvaron, ezért augusztus 25-től, hétfőtől szeptember 21-ig a MÁV járatai másik állomásra érkeznek, illetve onnan indulnak. Ezek közül a legfontosabbak a Nyugati pályaudvar, Kelenföld, Kőbánya felső, illetve Kőbánya-Kispest vasútállomások.

Expresszvillamos indul a Keleti pályaudvar lezárása alatt

A BKK vonatpótló expresszvillamost indít 37E jelzéssel, a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső vasútállomás között, mert számos vonat, így például a hatvani és szolnoki személyvonatok, az Agria és Mátra IR vonatok a Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya felsőig közlekednek, illetve onnan indulnak. A 37E járat kizárólag a fontosabb megállóhelyeken áll meg, a 3-4 perccel rövidebb menetidőnek köszönhetően a vonattal érkezők gyorsabban érhetik el a Hungária körutat, a Nagykörutat, a belvárost, vagy az M2-es és M4-es metrót. A 37-es, a 37A és 37E villamosok együttvéve rendkívül gyakran közlekednek a Keleti pályaudvar lezárásának idején, csúcsidőszakban 3-5 percenként indulnak a szerelvények a végállomásokról.

A 37E villamos az alábbi helyeken áll meg: 

  1. Blaha Lujza tér metróállomás (Népszínház utca) 
  2. II. János Pál pápa tér metróállomás 
  3. Teleki László tér 
  4. Magdolna utca 
  5. Hidegkuti Nándor Stadion 
  6. Kőbánya felső vasútállomás  
  7. Élessarok 
  8. Sörgyár

A BKK arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt tájékozódjanak a BudapestGO alkalmazásban, valamint a MÁV-csoport oldalán.

 

