Expresszvillamos indul Budapesten! Íme, a részletek

A Keleti pályaudvar lezárás miatt augusztus 25. és szeptember 20. között egyetlen vonat sem indul és nem érkezik az állomásra. A BKK vonatpótló expresszvillamost indít, sűríti a járatokat, valamint több szakaszon elfogadja a MÁV-jegyeket, hogy az utasok gyorsabban és kényelmesebben érjék el úti céljukat.

Egy hónapig nem indulnak vonatok a Keleti pályaudvarról. Fotó: BKK

Egy hónapon át tartó felújítási és karbantartási munkák kezdődnek a Keleti pályaudvaron, ezért augusztus 25-től, hétfőtől szeptember 21-ig a MÁV járatai másik állomásra érkeznek, illetve onnan indulnak. Ezek közül a legfontosabbak a Nyugati pályaudvar, Kelenföld, Kőbánya felső, illetve Kőbánya-Kispest vasútállomások.

Expresszvillamos indul a Keleti pályaudvar lezárása alatt

A BKK vonatpótló expresszvillamost indít 37E jelzéssel, a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső vasútállomás között, mert számos vonat, így például a hatvani és szolnoki személyvonatok, az Agria és Mátra IR vonatok a Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya felsőig közlekednek, illetve onnan indulnak. A 37E járat kizárólag a fontosabb megállóhelyeken áll meg, a 3-4 perccel rövidebb menetidőnek köszönhetően a vonattal érkezők gyorsabban érhetik el a Hungária körutat, a Nagykörutat, a belvárost, vagy az M2-es és M4-es metrót. A 37-es, a 37A és 37E villamosok együttvéve rendkívül gyakran közlekednek a Keleti pályaudvar lezárásának idején, csúcsidőszakban 3-5 percenként indulnak a szerelvények a végállomásokról.

A 37E villamos az alábbi helyeken áll meg: