Ne kockáztasson: most ingyen és sorban állás nélkül védheti meg otthonát!

A kéményseprés nemcsak a fűtési szezon kezdetén ajánlott, hanem a nyári időszakban is, amikor a szakemberek könnyebben elérhetők, és rövidebb a várakozási idő. A kéményseprés ingyenes magánszemélyek számára, de előzetes időpontfoglalás szükséges. A gázzal fűtők esetében két évente, míg a szilárd tüzelővel fűtők esetében évente javasolt az ellenőrzés.

A kéménysepréssel megelőzhetjük a lakástüzeket.

Fotó: TEOL/ Makovics Kornél

A biztonságos otthon alapja a kéményseprés

A megfelelő kéménykarbantartás elengedhetetlen a biztonságos otthonhoz, mivel a tisztítatlan, rosszul működő kémények lakástüzekhez vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethetnek. Fontos az is, hogy a nyílt égésterű berendezések környezetében folyamatos szellőzés legyen, valamint javasolt a szén-monoxid-érzékelők elhelyezése a veszélyes területeken - írja a TEOL.