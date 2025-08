Meghalt Keresztes Tibor, Cintula

Keresztes Tibor, vagy ahogyan mindenki ismerte, Cintula, életének 81. évében elhunyt. A magyar rádiózás és az ifjúsági kultúra kiemelkedő alakja volt, aki hangjával és személyiségével évtizedeken át formálta a hazai könnyűzenei életet.

Keresztes Tibor életének 81. évében elhunyt. Fotó: Index

Keresztes Tibor hangja generációk emléke

Kevesebben tudják, hogy Keresztes Tibor aktívan részt vett az 1960-as évek kulturális pezsgésében is, amikor még a nyugati zene terjesztése kockázatnak számított. Az Index információi szerint ő volt az egyik első, aki fiatalok százait vonzotta össze a Fővárosi Művelődési Házban szervezett Magnósklub esteken, ahol nemcsak zenét hallgattak, de közösséget is formáltak. Keresztes nem csupán műsorvezető volt, hanem a hazai diszkókultúra egyik szellemi atyja is, akinek hatása túlmutatott a rádió hullámain. A klubhangulat, a fiatalos energiák és az újító szellem mind az ő nevéhez fűződtek.