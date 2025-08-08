Ezt nem teszi zsebre: Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Kéri Lászlónak

Ezeket az embereket, a fideszeseket én nem pestisesnek ismerem és látom, hanem a hazájukat szerető, a hazájukat féltő, a hazájukért áldozatokra képes, büszke embereknek, hazaszerető embereknek. Minden magyarnak kijár a tisztelet. Én meg is adom. Pártállástól függetlenül. Látta, itt voltunk Solymáron, hozzám bárki odajöhet, tőlem bárki kérdezhet – mondja Facebookra feltöltött videójában Menczer Tamás, utalva Kéri László korábbi szavaira.

Kéri László politológus (Forrás: YouTube, képernyőfotó)

Kéri László legutóbbi kijelentése szerint ugyanis „úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel”, mert csak akkor győzhet az ellenzék, ha ezek az emberek „kínosan érzik magukat”.

Erre biztat Menczer Tamás Kéri László szavai után

A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, ő minden választópolgárát és honfitársát tiszteli a politikai véleményétől függetlenül.

Arra biztatok mindenkit, hogy emelje föl a fejét, húzza ki magát, és büszkén mondja azt, hogy fideszes, és büszkén mondja azt, hogy szereti a hazáját, és meg fogja védeni minden ártó szándékkal szemben, jöjjön ez bárhonnan

– tette hozzá. Mint folytatta, a második az, hogy Kéri László mondata és a hasonló mondatok csak az ellenfél frusztrációját mutatják. – Ugyanis ők is tudják, hogy erősek vagyunk, sikeresek vagyunk, az emberek többsége mellettünk áll és veszteni fognak. Ugyanúgy, ahogyan eddig is vesztettek. A harmadik állításom pedig az, azt a tiszteletet, amely minden embernek kijár, megadom Kéri Lászlónak és a hozzá hasonlóknak is, Havas Henriknek és a többi ilyen balliberális megmondónak. De igazából én már csak szánom őket – zárta gondolatait a politikus.