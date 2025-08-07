Kéri László szerint az ellenzéki győzelem kulcsa az, hogy pestisesként bánnak a Fidesz-szavazókkal

Felháborodást váltott ki Kéri László politológus legutóbbi nyilatkozata, amelyben azt fejtegette, hogyan lehetne választási győzelemhez segíteni az ellenzéket a 2026-os parlamenti voksoláson.

Magyar Péter testvére, Márton Kéri László mentoráltja volt: nála írta a szakdolgozatát. (Forrás: Magyar Nemzet)

„Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre”

– fogalmazott. Majd hozzátette: „Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”

A kijelentés azonnal komoly visszhangot váltott ki. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy az ilyen megközelítés nemcsak erkölcsileg aggályos, de veszélyes is, mivel a társadalmi megosztottságot és gyűlöletet mélyítheti tovább. Bohár Dániel például azt írta: „Vajon ez már az a tiszás szeretetország, amit építenének? Ez lenne az első lépés?”

Kéri László korábban is tett éles kijelentéseket a Fidesz-szavazókkal és a kormánypárttal kapcsolatban, de ezúttal sokak szerint átlépett egy határt. A politológus eddig nem reagált a felháborodott reakciókra. Érdekesség, hogy Magyar Péter öccse a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) Kéri Lászlónál írta szakdolgozatát. Később Magyar Péterrel közösen szerepeltek Magyar Márton médiavállalkozásának, a Kontrollnak a műsorában. Kéri László felesége korábban egyébként kinevette a 13. havi nyugdíjat.