Kertészkedés forróságban – 5 virág, ami bírja a hőséget

A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak az extrém időjárási viszonyok, amelyekre a kertészeknek és a gazdáknak is fel kell készülniük. A hirtelen hőmérséklet ingadozás gyakran megviseli a növényeket, főleg tavasszal és ősszel, így a kertészkedés eredménye sokszor jóval szerényebb lesz – írja a Better Homes&Gardens.

A kertészkedés ma már nem csupán a növények szeretetéről szól, hanem arról is, hogyan tudunk alkalmazkodni az időjárás változáshoz és a klímaváltozás kihívásaihoz.

Fotó: AFP

A hőség és a sok csapadék sem kedvez a kertészkedésnek

Hőstressz növényeknél is létezik!

A növények sokszor hőmérséklet ingadozásnak, hőstressznek és különböző fronthatásoknak vannak kitéve. A tartós csapadék hiánya legyengíti a növényeket, és elszaporodnak a kártevők, mint a levéltetvek és az atkák. Ha túl magas a páratartalom, a gombás betegségek mellett a beporzók is eltűnnek. A forró nyarakon a paradicsom és a paprika kevesebb termést hoz, míg a saláta és a fűszernövények gyorsan felmagzanak. Máskor viszont annyi eső esik, hogy a gyökerek kirothadnak, és a csigák, meztelencsigák mindent felfalnak.

Az árvizek ráadásul kimossák a talaj tápanyagait, és gyakran szennyezett hordalékot hagynak maguk után.

A tél is egyre kiszámíthatatlanabb: a túl enyhe idő korai hajtásokat indít, amelyeket aztán a hirtelen fagy teljesen elpusztít. A siker ma már nem a régi szokásokon múlik, hanem azon, mennyire tudunk alkalmazkodni az új körülményekhez, ugyanakkor fontos a növények gondozása is.

A cserepes növények gondozása odafigyelést igényel, hiszen a kisebb földmennyiség miatt hamarabb kiszáradnak. A lakásban tartott zöld növények gondozása segít abban, hogy friss, üde hangulatot varázsoljunk az otthonba. Érdemes ellenálló fajtákat választani, árnyékolással, szerves mulcsozással és fagyvédelemmel készülni, hogy a kert még a szélsőségek között is életképes maradjon.

Szárazságtűrő növények és helyes növényválasztás a forró nyári napokra

A nyarak általában forróak, ezért érdemes olyan virágokat választani, amelyek jól bírják a hőséget és kevés vízzel is szépen fejlődnek. A The Sun ajánlása alapján néhány szárazságtűrő növény:

- A kasvirág szívós évelő, ami minden évben újra virágzik, és a beporzóknak is kedvez.

- A margaréta kevés gondozást igényel, gyengébb talajban is megél, és vidékies hangulatot ad.

- A mezei gólyaorr gazdag lila virágokkal díszít, és éretten száraz talajban is remekül boldogul.

- A mályvarózsa rózsaszín, romantikus virágai minden tavasszal újra megjelennek, miközben rendkívül ellenálló.

- A búzavirág élénk kék színeivel feldobja a kertet, kevés öntözést kíván, és vonzza a hasznos rovarokat.

A szakértők szerint a vadvirágok természetesen alkalmazkodtak a száraz, kiszámíthatatlan időjáráshoz, így a jövőben is jó választást jelentenek.