Könnyen elbukhatja az ingyenes készpénzfelvételt az ATM-nél, ha erre nem vigyáz

Sokan bukják el az ingyenes készpénzfelvételt az ATM-eknél bizonyos hibák miatt, figyelmeztet sonline. Az ingyenes készpénzfelvétel ugyanis több feltételhez kötött, és könnyen elveszíthetjük a kedvezményt, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége viszont csak azoknak jár, akik betartanak néhány fontos szabályt, különben könnyen jöhet a pluszköltség.

Fontos figyelni a szabályokra különben könnyedén zsebbenyúlóssá válhat az ingyenesnek indult készpénzfelvételünk. Fotó: Shutterstock

Az ATM-ek szabályai, az ingyenes készpénzfelvétel feltételei

Havonta két alkalommal, legfeljebb 150 ezer forintig ingyen vehetünk fel készpénzt a bankszámlánkról, de csak akkor, ha előzetesen nyilatkoztunk erről. Ez a lehetőség már 2014 óta elérhető minden magánszemély számára, és 2025. január 1-től új helyszínnel bővül: postai POS-terminálokon keresztül is lehet majd élni vele – igaz, csak forintalapú számlák esetén. A szabály egyszerűnek tűnik, de sokan nem tudják: az ingyenes készpénzfelvétel csak két alkalommal használható ki havonta, függetlenül attól, hogy elértük-e a 150 ezer forintos keretet vagy sem. Ha valaki például háromszor vesz fel pénzt egy hónapban, a harmadik alkalom már díjköteles lehet, még akkor is, ha összesen kevesebb pénzt vett fel, mint 150 ezer forint, gyűjtötte össze a zaol.hu . A fel nem használt keret nem vihető át a következő hónapra, ha pedig a felvétel meghaladja a 150 ezer forintot, az ezen felüli rész után tranzakciós illetéket kell fizetni. Nem veszítjük el az ingyenes lehetőséget, ha egy összegben több mint 150 ezer forintot veszünk fel egy hónapban. De a 150 ezer forint feletti összegre tranzakciós illetéket kell fizetnünk.

A könyvelés napja számít

Ha hónap utolsó napjaira hagyjuk a pénzfelvételt, akkor azt a saját bankunk automatájánál tegyük meg, mert így még abba a hónapba számít. Ha más bank automatájánál veszünk fel készpénzt, akkor előfordulhat, hogy azt saját bankunk a következő hónapra könyveli le, s emiatt már csak egy lehetőségünk marad az ingyenes készpénzfelvételre.

Folyószámlahitelnél nem mindegy a jövedelem

A folyószámla-hiteleseknek is ingyenes a készpénzfelvétel, még akkor is, ha azzal mínuszba megy az egyenleg. Fontos, hogy ezt a bank a hitelkeretből csak addig az összegig biztosítja, amennyi a számlára érkező jövedelem. Ha ez csak 100 ezer forint, akkor nem érvényes a 150 ezer forintos határ.