Sokkoló, kígyót talált egy magyar nő a TEMU-s rendelésében

A közösségi médiát villámgyorsan bejárta a hír, hogy egy magyar vásárlót életének talán legfurcsább online rendelési élménye érte: egy kígyó lapult a TEMU-s csomagban. A fiatal nő, Tímea először maga sem hitt a szemének, amikor a doboz kinyitásakor egy hüllővel találta szemben magát. Fotót is készített az állatról, amelyet egy hazai kígyókkal foglalkozó csoportban osztott meg.

A magyar nő által kapott TEMU-s csomagban talált kígyó. Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

Mérges kígyó vagy ritka vipera? – találgatások a TEMU-s csomag kapcsán

A hozzászólásoknál azonnal beindultak a találgatások. Többen úgy vélték, egy ritka és mérges kígyófaj – például a Kínában előforduló gloydius shedaoensis – lehet az állat, mások viszont a szinte már csak Magyarországon honos, rendkívül ritka és fokozottan védett rákosi vipera jellegzetességeit vélték felfedezni benne. Ez azért is volt ijesztő feltételezés, mert a rákosi vipera eszmei értéke 1 millió forint, és komoly természetvédelmi jelentősége van.

Kedves tagok! Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a képen milyen állat látható. Egy másfél hete az anyósomnál... Posted by Jáger Tímea on Saturday, August 16, 2025

A bizonytalanságot tovább fokozta, hogy egy kommentelő még a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe vette: a Google Lens szerint valóban egy ritka, Kínában élő mérges kígyó lehet a csomag „utasai” között. A laikus szem könnyen összetévesztheti a különböző fajokat, és mivel egy TEMU-s csomag érkezett Kínából, sokak fantáziáját megmozgatta a gondolat, hogy tényleg egy veszélyes egzotikus állat kelt át a fél világon.

Végül azonban kiderült az igazság. Tímea és családja a legfelelősségteljesebb megoldást választotta: elvitték az állatot a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. Itt a szakemberek rövid vizsgálat után megállapították, hogy valójában egy teljesen ártalmatlan rézsikló került – minden bizonnyal már idehaza – a csomagba. Ez a kígyó hazánkban gyakori, emberre veszélytelen, és fontos szerepe van az ökoszisztémában.

A történet végül szerencsésen zárult: az állat jó helyre került, a család megkönnyebbülhetett, és egy tanulságos esetként marad meg az emlékezetben. A netezők pedig ismét bebizonyították, hogy egy különös fotóval pillanatok alatt hatalmas hullámokat lehet kelteni – főleg, ha egy TEMU-s csomagban kígyó szerepel a főszereplőként.