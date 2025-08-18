Életveszélyessé vált a népszerű kilátó, bontásra ítélték

Magyarország két népszerű turisztikai látványosságától kell búcsúzni 2025-ben. A piliscsabai Dévényi Antal-kilátó és a fonyódi Várhegyi-kilátó egyaránt bontásra ítéltetett, miután szerkezetük olyan mértékben károsodott, hogy már nem lehet biztonságosan megmenteni őket – írja a Kemma.

Lebontják a híres kilátót Piliscsabán - A Dévényi Antal-kilátó már nem lesz látogatható.

Fotó: Kemma

A Dévényi Antal-kilátó

A Pilisi Parkerdő tájékoztatása szerint 2025 őszén kezdik meg a Dévényi Antal-kilátó bontását a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen. A 2015-ben épült, Jenga-toronyként ismert faépítmény évente mintegy 30 ezer látogatót vonzott, és a Pilis egyik legkedveltebb kirándulóhelye lett. Az elmúlt években azonban gombafertőzés támadta meg a ragasztott faanyagot, a torony megdőlt, szerkezete pedig annyira elkorhadt, hogy sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem javítható.

A Balaton egyik gyöngyszeme is eltűnik

Hasonló sorsra jut a fonyódi Várhegyi-kilátó is, amely 2011-ben készült közel 80 millió forintos pályázati forrásból. A Balaton panorámáját kínáló torony faelemeit cincérek és farontó gombák rongálták meg, így mára életveszélyessé vált. Bár a károsodás jelei már évekkel korábban láthatóak voltak, a bontásról csak most születhet végleges döntés.