Király Viktor felesége bevállalta – ilyet villantott a Szigeten

Király Viktor safari stílusú szettben jelent meg az eseményen, és láthatóan kiválóan érezte magát a feleségével együtt. A sztárpár önfeledten bulizott a színpadok előtt, nevetve és táncolva adták át magukat a nyár legnagyobb fesztiváljának – írja a Bors.

Király Viktor felesége mélyen dekoltált ruhában és csillogó csizmában tűnt fel a Szigeten.

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin / Szabolcs László / hot! magazin

Király Viktor és Anita a Sziget legfeltűnőbb párosa volt

A fesztiváldivat idén is nagyot szólt, és Király Viktor párja nem fukarkodott a merész szettekkel: ruhája combközépig felsliccelt volt, amit egy csillogó ezüst csizma egészített ki. A bulizó tömegből így nemcsak zenei ízlésükkel, hanem megjelenésükkel is kitűntek.