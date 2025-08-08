Hírlevél

Rendkívüli

Trump és Putyin döntése miatt Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb nyertes

fesztiváldivat

Király Viktor felesége bevállalta – ilyet villantott a Szigeten

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Az énekes és felesége, Virág Anita is feltűntek az idei Sziget Fesztiválon, ahol nemcsak a hangulat, hanem a látvány is forró volt. Király Viktor szerelme, Anita mélyen dekoltált fekete ruhában és csillogó csizmában hódított – a közönség figyelmét garantáltan nem kerülte el.
fesztiváldivatSziget FesztiválKirály ViktorfeleségénekesVirág Anita

Király Viktor safari stílusú szettben jelent meg az eseményen, és láthatóan kiválóan érezte magát a feleségével együtt. A sztárpár önfeledten bulizott a színpadok előtt, nevetve és táncolva adták át magukat a nyár legnagyobb fesztiváljának – írja a Bors.

Király Viktor
Király Viktor felesége mélyen dekoltált ruhában és csillogó csizmában tűnt fel a Szigeten.
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin / Szabolcs László / hot! magazin

Király Viktor és Anita a Sziget legfeltűnőbb párosa volt

A fesztiváldivat idén is nagyot szólt, és Király Viktor párja nem fukarkodott a merész szettekkel: ruhája combközépig felsliccelt volt, amit egy csillogó ezüst csizma egészített ki. A bulizó tömegből így nemcsak zenei ízlésükkel, hanem megjelenésükkel is kitűntek.

