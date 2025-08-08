Király Viktor felesége bevállalta – ilyet villantott a Szigeten

Király Viktor safari stílusú szettben jelent meg az eseményen, és láthatóan kiválóan érezte magát a feleségével együtt. A sztárpár önfeledten bulizott a színpadok előtt, nevetve és táncolva adták át magukat a nyár legnagyobb fesztiváljának – írja a Bors.
A fesztiváldivat idén is nagyot szólt, és Király Viktor párja nem fukarkodott a merész szettekkel: ruhája combközépig felsliccelt volt, amit egy csillogó ezüst csizma egészített ki. A bulizó tömegből így nemcsak zenei ízlésükkel, hanem megjelenésükkel is kitűntek.