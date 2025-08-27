Ezek a legszebb magyar falvak, ahová kötelező ellátogatni

Ősszel sem kell külföldre utazni ahhoz, hogy igazán szép élményekkel gazdagodjunk. Egy hazai kirándulás ebben az évszakban különleges hangulatot kínál: a fák színes lombja, a csendes táj és a falvak nyugalma garantáltan feltölt energiával – írja a Ripost.
Ha pihentető, élményekben gazdag kirándulásra vágyik, érdemes felfedezni az ország rejtett szépségeit, hiszen számos apró falucska terül el itthon, amelyek azonnal elvarázsolják az oda látogatókat.
A Zempléni-hegységben megbúvó Háromhuta csendes és nyugodt település. A friss levegő és a környező hatalmas erdők számos túraútvonalat kínálnak, gyalog vagy kerékpárral is bejárhatók. A patak mentén pedig megcsodálhatja a helyi, gyakran száz éves parasztházakat.
Zala megyében, a Béci-patak völgyében fekvő Kistolmács festői környezetével és horgásztavaival várja a látogatókat. Innen indul hazánk leghosszabb erdei vasútja, amely 32 kilométert tesz meg Lentiig. A tó környéke tökéletes helyszín piknikezéshez, horgászathoz vagy egy őszi sétához.
Ősszel az Őrség mesés panorámával ajándékoz meg minden kirándulót. Kétvölgyből indulva a Katalin-hegyi kilátóhoz rövid túraút vezet, ahonnan tiszta időben az Alpokig is ellátni.
A Mecsek lábánál fekvő apró falu környezete őszi kirándulásra tökéletes. Érdemes felkeresni a zengővárkonyi szelídgesztenyést, amelyet a legenda szerint a törökök elől menekülő magyarok ültettek. A Balázs-forrás is különleges látvány: nevét Basileusról, egy görög remetéről kapta.
Győr-Moson-Sopron megyében található Nemeskér történelmi nevezetességei lenyűgözőek. A régi Megyeháza méteres falai és boltozatos termei, valamint az 1792-ben épült evangélikus templom, amely teljes belső szerkezetében fából készült, minden kirándulás koronáját jelentik.