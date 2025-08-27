Hírlevél

Háromhuta

Ezek a legszebb magyar falvak, ahová kötelező ellátogatni

Ősszel is érdemes felfedezőútra indulni, hiszen hazánk falvai ilyenkor mutatják legszebb arcukat. Egy jól megtervezett kirándulás nemcsak feltölt energiával, de lehetőséget ad a természet, a csend és a hagyományos magyar táj szépségeinek felfedezésére.
Ősszel sem kell külföldre utazni ahhoz, hogy igazán szép élményekkel gazdagodjunk. Egy hazai kirándulás ebben az évszakban különleges hangulatot kínál: a fák színes lombja, a csendes táj és a falvak nyugalma garantáltan feltölt energiával – írja a Ripost. 

A white-tailed nuthatch (Sitta himalayensis) searches for food at the feeding ground called 'Elves' Village' for birds and squirrels built by Hungarian artist Tamas Kanya in Budakalasz, Hungary on November 23, 2024. Kanya uses organic materials only, like agaric, bark, honey-locust, willow twigs, horse chestnuts, duck stones, small pebbles, shells, and lots of driftwood. His previous creation was completely destroyed by the flood in autumn, so he had to start designing the feeding ground from scratch again. The feeding ground covers about 15 meters squared of forest area. It was completed within two weeks, but the artist is still working on the final form. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ha pihentető, élményekben gazdag kirándulásra vágyik, érdemes felfedezni az ország rejtett szépségeit, hiszen számos apró falucska terül el itthon, amelyek azonnal elvarázsolják az oda látogatókat. 

Öt falu, ahová mindenképp érdemes őszi kirándulást szervezni

Háromhuta 

A Zempléni-hegységben megbúvó Háromhuta csendes és nyugodt település. A friss levegő és a környező hatalmas erdők számos túraútvonalat kínálnak, gyalog vagy kerékpárral is bejárhatók. A patak mentén pedig megcsodálhatja a helyi, gyakran száz éves parasztházakat. 

Kistolmács 

Zala megyében, a Béci-patak völgyében fekvő Kistolmács festői környezetével és horgásztavaival várja a látogatókat. Innen indul hazánk leghosszabb erdei vasútja, amely 32 kilométert tesz meg Lentiig. A tó környéke tökéletes helyszín piknikezéshez, horgászathoz vagy egy őszi sétához. 

Kétvölgy 

Ősszel az Őrség mesés panorámával ajándékoz meg minden kirándulót. Kétvölgyből indulva a Katalin-hegyi kilátóhoz rövid túraút vezet, ahonnan tiszta időben az Alpokig is ellátni. 

Zengővárkony 

A Mecsek lábánál fekvő apró falu környezete őszi kirándulásra tökéletes. Érdemes felkeresni a zengővárkonyi szelídgesztenyést, amelyet a legenda szerint a törökök elől menekülő magyarok ültettek. A Balázs-forrás is különleges látvány: nevét Basileusról, egy görög remetéről kapta. 

Nemeskér 

Győr-Moson-Sopron megyében található Nemeskér történelmi nevezetességei lenyűgözőek. A régi Megyeháza méteres falai és boltozatos termei, valamint az 1792-ben épült evangélikus templom, amely teljes belső szerkezetében fából készült, minden kirándulás koronáját jelentik.

 

