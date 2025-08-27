Ezek a legszebb magyar falvak, ahová kötelező ellátogatni

Ősszel sem kell külföldre utazni ahhoz, hogy igazán szép élményekkel gazdagodjunk. Egy hazai kirándulás ebben az évszakban különleges hangulatot kínál: a fák színes lombja, a csendes táj és a falvak nyugalma garantáltan feltölt energiával – írja a Ripost.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ha pihentető, élményekben gazdag kirándulásra vágyik, érdemes felfedezni az ország rejtett szépségeit, hiszen számos apró falucska terül el itthon, amelyek azonnal elvarázsolják az oda látogatókat.

Öt falu, ahová mindenképp érdemes őszi kirándulást szervezni

Háromhuta

A Zempléni-hegységben megbúvó Háromhuta csendes és nyugodt település. A friss levegő és a környező hatalmas erdők számos túraútvonalat kínálnak, gyalog vagy kerékpárral is bejárhatók. A patak mentén pedig megcsodálhatja a helyi, gyakran száz éves parasztházakat.

Kistolmács

Zala megyében, a Béci-patak völgyében fekvő Kistolmács festői környezetével és horgásztavaival várja a látogatókat. Innen indul hazánk leghosszabb erdei vasútja, amely 32 kilométert tesz meg Lentiig. A tó környéke tökéletes helyszín piknikezéshez, horgászathoz vagy egy őszi sétához.

Kétvölgy

Ősszel az Őrség mesés panorámával ajándékoz meg minden kirándulót. Kétvölgyből indulva a Katalin-hegyi kilátóhoz rövid túraút vezet, ahonnan tiszta időben az Alpokig is ellátni.

Zengővárkony

A Mecsek lábánál fekvő apró falu környezete őszi kirándulásra tökéletes. Érdemes felkeresni a zengővárkonyi szelídgesztenyést, amelyet a legenda szerint a törökök elől menekülő magyarok ültettek. A Balázs-forrás is különleges látvány: nevét Basileusról, egy görög remetéről kapta.

Nemeskér

Győr-Moson-Sopron megyében található Nemeskér történelmi nevezetességei lenyűgözőek. A régi Megyeháza méteres falai és boltozatos termei, valamint az 1792-ben épült evangélikus templom, amely teljes belső szerkezetében fából készült, minden kirándulás koronáját jelentik.