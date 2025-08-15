Életmentő génterápiára gyűjtenek egy sárbogárdi kisfiúnak

Egy sárbogárdi kisfiú, Krisztián egy ritka, örökletes, izomsorvadással járó betegségben, a Duchenne-féle izomdisztrófiában (DMD) szenved, amely gyógyíthatatlan és idővel teljes mozgásvesztést okoz.

Duchenne-féle izomdisztrófia a neve annak a betegségnek, amiben a sárbogárdi kisfiú szenved

Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A betegség a fiú izomzatát fokozatosan leépíti, és már most nehezíti a mozgását.

Egyetlen esélyt egy különleges génterápia jelenthet, amely azonban horror pénzbe kerül, és Magyarországon nem elérhető támogatott formában. Az amerikai FDA engedélyezte az Elevidys nevű génterápiát a még járóképes gyermekek számára. Ez a kezelés lassíthatja a betegség lefolyását, és talán esélyt ad Krisztiánnak egy teljesebb életre. De az ára több mint 1 milliárd forint, és ezt a család önerőből képtelen előteremteni. Ezért adománygyűjtésbe kezdtek, és már számos helyi közösség, civil szervezet és magánszemély is csatlakozott a kampányhoz.

„Nem adjuk fel. Mindent megteszünk, hogy esélyt adjunk a fiunknak egy teljesebb életre” – mondta Krisztián édesanyja a Feol.hu-nak. Félévente járnak Budapestre kontrollra, és otthon, illetve az óvodában is gyógytornával erősítik a sárbogárdi kisfiú izomzatát. Hamarosan el kell kezdeniük a szteroidos kezelést is, ez talán 1-2 évvel lassíthatja az állapotromlást, de ugyanakkor súlyos mellékhatásai is lehetnek.

Így lehet támogatni Krisztián gyógyulását

Támogatni lehet a család hivatalos adománygyűjtő oldalán keresztül vagy a közösségi médiában terjedő kampánymegosztásokkal.

