gyászhír

Elhunyt az egyéves kisfiú, akiért az egész ország összefogott

Péntek reggel elhunyt az egyéves Ágoston, akiért az egész ország egy emberként fogott össze. A kisfiú szervezete nem bírta tovább a hosszú és nehéz küzdelmet a leukémiával szemben.
Péntek reggel elhunyt az egyéves Ágoston. A noszvaji kisfiú története az egész ország szívéhez szólt, hiszen számtalan ember követte és támogatta küzdelmét a betegség ellen – írja a Heol. 

Fotó: Unsplash

„Ágoston ma reggel 7:20-kor békésen szenderült örök álomra a karjainkban. Az utolsó napok nyugodtan teltek, nem szenvedett, de felfoghatatlan űrt hagy maga után. Szívünk darabokban van” – közölték a gyászhírt szülei. 

A leukémiával küzdő kisfiú gyógyulásáért gyűjtést is szerveztek, de sajnos a kezelésre végül nem tudták elvinni. 

A család a végsőkig kereste a megoldást, ám Ágoston hatalmas küzdelem után, egyéves korában elhunyt. 

 

