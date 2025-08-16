Péntek reggel elhunyt az egyéves Ágoston. A noszvaji kisfiú története az egész ország szívéhez szólt, hiszen számtalan ember követte és támogatta küzdelmét a betegség ellen – írja a Heol.

Elhunyt az egyéves kisfiú, akiért az egész ország összefogott

„Ágoston ma reggel 7:20-kor békésen szenderült örök álomra a karjainkban. Az utolsó napok nyugodtan teltek, nem szenvedett, de felfoghatatlan űrt hagy maga után. Szívünk darabokban van” – közölték a gyászhírt szülei.

A leukémiával küzdő kisfiú gyógyulásáért gyűjtést is szerveztek, de sajnos a kezelésre végül nem tudták elvinni.

A család a végsőkig kereste a megoldást, ám Ágoston hatalmas küzdelem után, egyéves korában elhunyt.