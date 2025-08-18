Drámai pillanatok: életéért küzd a kistigris

A Fővárosi Állat- és Növénykert közösségi oldalán számolt be arról, hogy Szása, a hím kistigris váratlanul rosszul lett. A gondozók és az állatorvosok minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a fiatal ragadozó felépülhessen.

Szása, a hím kistigris rosszul lett Forrás: Fővárosi Állat- és Növénykert/Facebook

Szása a kistigris tragikus esete

A Fővárosi Állat- és Növénykert közösségi oldalán aggasztó hírekről számolt be a közelmúltban. Mint írták, Szása, a hím kistigris a napokban rosszul lett a külső kifutóban, miközben húgával, Lénával játszott. A helyzet azonnali beavatkozást igényelt, így a gondozók gyorsan reagáltak. Komoly kihívást jelentett azonban, hogy

Ágnest, a kölykök anyját elválasszák tőlük, hiszen csak így kezdhette meg az orvosi csapat a szükséges ellátást. A szakemberek mindent megtettek, hogy elkerüljék az anya altatását, mivel ez időigényes és kockázatos folyamat, amelyet kizárólag végső esetben alkalmaznak.

A vizsgálatok után kiderült, hogy Szása állapota súlyos. A kistigris több CT- és MRI-vizsgálaton is átesett, amelyek kimutatták, hogy sorozatos epilepsziás rohamok következtében agyvérzést szenvedett. A képalkotó eljárások több helyen kiterjedt vérzést és agyi ödémát mutattak ki.

Az állatorvosi csapat jelenleg is mindent megtesz a fiatal állat életéért. Szása folyamatos orvosi ellátásban részesül, állapotát éjjel-nappal felügyelik. A gyógyulás kimenetele azonban továbbra is bizonytalan, a következő időszak meghatározó lehet.

Kérjük szépen a látogatóink és a sajtó türelmét, további hírekkel hamarosan jelentkezünk

– zárta közleményét a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.