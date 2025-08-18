Eltűnhet Magyarország egyik legismertebb folyója – videó

Hírlevél

A Zagyva folyó, Magyarország egyik legfontosabb jobb parti mellékfolyója, komoly veszélyben van az aszály és a kevés csapadék miatt. A szolnoki szakaszon a folyó medre szinte teljesen kiszáradhat a tartós aszály következtében.
A Zagyva folyó szolnoki szakasza komoly veszélyben van: a tartós aszály miatt a meder szinte teljesen kiszáradhat. A zöld növényzettel borított mederben alig csordogál víz, ami súlyos ökológiai következményekkel járhat. A SZOLJON információi szerint a mezőgazdasági területekről érkező bomló anyagok felgyorsítják a folyamatot, és a helyi halállomány fennmaradását is veszélyeztetik.

kiszáradhat
A mederben megindult növényzet miatt a Zagyva rövid időn belül kiszáradhat.
Fotó: Mészáros János / SZOLJON

Kiszáradhat a Zagyva folyó

A vízügyi szakemberek folyamatosan ellenőrzik a Zagyva medrét, eltávolítják a torlaszokat és bedőlt fákat. Emellett a dombvidéki víztározókat összehangoltan üzemeltetik, és újabb tározók építését tervezik, hogy a csapadékosabb időszakokban több vizet tudjanak visszatartani.

A Zagyva 179 km hosszú, Nógrád megyében ered, majd Szolnoknál torkollik a Tiszába. Négy megyén halad keresztül, és 22 települést érint. A folyó különösen ökológiailag fontos, mivel számos védett területen halad át, és többféle hal él benne.

További fotókat a témáról a SZOLJON oldalán tekinthetnek meg.

 

 

