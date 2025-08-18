Eltűnhet Magyarország egyik legismertebb folyója – videó

A Zagyva folyó szolnoki szakasza komoly veszélyben van: a tartós aszály miatt a meder szinte teljesen kiszáradhat. A zöld növényzettel borított mederben alig csordogál víz, ami súlyos ökológiai következményekkel járhat. A SZOLJON információi szerint a mezőgazdasági területekről érkező bomló anyagok felgyorsítják a folyamatot, és a helyi halállomány fennmaradását is veszélyeztetik.

A mederben megindult növényzet miatt a Zagyva rövid időn belül kiszáradhat.

Fotó: Mészáros János / SZOLJON

Kiszáradhat a Zagyva folyó

A vízügyi szakemberek folyamatosan ellenőrzik a Zagyva medrét, eltávolítják a torlaszokat és bedőlt fákat. Emellett a dombvidéki víztározókat összehangoltan üzemeltetik, és újabb tározók építését tervezik, hogy a csapadékosabb időszakokban több vizet tudjanak visszatartani.

