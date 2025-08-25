Titokzatos férfi mellett tűnt fel Kiszel Tünde

Kiszel Tünde legújabb Instagram-bejegyzésében egy elegáns estélyiben látható, amelyet a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíj előtti Racing Royale eseményen viselt.

Kiszel Tünde nyáron kalappal védekezik az erős napsugarak ellen

Fotó: Facebook

A fotókon egy férfival pózolt, ami a rajongók figyelmét is felkeltette.

A bejegyzésben Tünde hercegnőként való megjelenését emelte ki, és lánya, Donatella is kommentben reagált, megerősítve édesanyja ragyogó megjelenését.

Kiszel Tünde hallgat

A férfi kiléte nem került nyilvánosságra, és Tünde sem osztott meg további információkat róla. Így azt sem tudni, vele volt-e nyaralni Cipruson. A rajongók találgatásai továbbra is tartanak, de a sztár nem kommentálta a férfi személyazonosságát.

A teljes cikk és a fotó elérhető a Borsonline.hu-n.