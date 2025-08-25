Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutálisan megkéselt egy kislányt a migráns, aki napokkal korábban megerőszakolt egy nőt

Kiszel Tünde

Titokzatos férfi mellett tűnt fel Kiszel Tünde

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ismert celeb előkelő hercegnőként ragyogott a Racing Royale eseményén. Kiszel Tündét a barátja is elkísérte a rendezvényre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiszel TündepartyForma-1

Kiszel Tünde legújabb Instagram-bejegyzésében egy elegáns estélyiben látható, amelyet a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíj előtti Racing Royale eseményen viselt.

Kiszel Tünde keményen reagált az internetes trollok kritikáira a retusált képei miatt.
Kiszel Tünde nyáron kalappal védekezik az erős napsugarak ellen
Fotó: Facebook

A fotókon egy férfival pózolt, ami a rajongók figyelmét is felkeltette. 

A bejegyzésben Tünde hercegnőként való megjelenését emelte ki, és lánya, Donatella is kommentben reagált, megerősítve édesanyja ragyogó megjelenését. 

Kiszel Tünde hallgat 

A férfi kiléte nem került nyilvánosságra, és Tünde sem osztott meg további információkat róla. Így azt sem tudni, vele volt-e nyaralni Cipruson. A rajongók találgatásai továbbra is tartanak, de a sztár nem kommentálta a férfi személyazonosságát.

 

A teljes cikk és a fotó elérhető a Borsonline.hu-n.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!