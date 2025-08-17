Hírlevél

Kocsis Tibor

Új oldalát mutatja meg a színpadon Kocsis Tibor

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szeptemberben ismét visszatér a Sztárban Sztár All Stars, ahol a nézők a hazai énekesek legjobbjait láthatják a színpadon. Kocsis Tibor újra bizonyítja, hogy a színpadi átváltozás mestere, és izgalmas produkciókkal készül a rajongók számára.
Kocsis TiborSztárban Sztár All Starsversenyprodukcióénekes

A Sztárban Sztár All Stars új évadában a legnépszerűbb versenyzők térnek vissza, hogy különleges összecsapásban mérjék össze tudásukat. A műsor sajtótájékoztatóján Kocsis Tibor elárulta, milyen érzésekkel várja a versenyt, hogyan tekint vissza korábbi szereplésére, és milyen fontos szerepe van párjának a felkészülés során – írja a Bors. 

Kocsis Tibor nem kertelt, amikor arról kérdezte Till Attila a sajtótájékoztatón, hogy milyennek látja a mezőnyt.
Fotó: László Szabolcs

Kocsis Tibor szerint a mezőny rendkívül erős, és minden résztvevő igazi fekete öves versenyző.  

„Úristen, honnan szedték ezt a sok tehetséget? Nagyon izgalmas lesz a verseny, de én nem a verseny oldaláról közelítek” – nyilatkozta. 

Az új évad új kihívásokat tartogat. Bár Kocsis Tibor dalok és színpadi karakterek tucatjaival aratott már sikereket, most különösen a táncos produkcióktól tart, mivel nem érzi magát táncos alkatnak.  

Megnyugtatja viszont, hogy párja támogatásával készülhet a versenyre. Tibi szerint nagy öröm, hogy most együtt élhetik át a verseny izgalmait, és a párja személyesen is ott lesz a fellépéseknél, hogy bíztassa őt. 

 

