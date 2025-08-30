Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump meghalt? Vad hírek keringenek a médiában!

Kökény Dani

Kökény Dani új formája a rajongókat is lenyűgözte

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Még csak 17 éves volt, amikor az ország megismerte, mára azonban jóképű felnőttként hódít tovább a fiatal énekes. Kökény Dani elárulta: sok munka és kitartás kellett ahhoz, hogy ma ilyen formában álljon színpadra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kökény DanitinifiútehetségénekesSztárban Sztár leszek

Kökény Danit a TV2 Sztárban Sztár leszek! című műsorából ismerhette meg a közönség, ahol elképesztő átalakulásokkal, hatalmas szívvel és tehetséggel lett a sorozat legfiatalabb győztese. Bár a műsor után felszaladtak rá a kilók, Dani tudatos döntéssel változtatott: letette az édes üdítőket, rendszeresen sportol, és visszatért egykori szerelméhez, a boxhoz.

Kökény Dani
Kökény Dani tinifiúból jóképű felnőtt lett – a Fonogram-díjas énekes formájáért keményen megdolgozott.
Fotó: Kökény Dani/Instagram 

Kökény Dani: „Majdnem elértem a száz kilót”

Az énekes elárulta, volt idő, amikor majdnem elérte a száz kilót, fáradékony és kedvtelen volt. Ma viszont már tele van energiával, és formáját a rajongók is dicsérik. „Nincs most barátnőm, de sok megkeresést kapok – vallotta be mosolyogva Kökény Dani, aki inkább a karrierjére koncentrál – írja a Bors.

A fiatal sztár azóta is folyamatosan dolgozik: 20 évesen már Fonogram-díjat vehetett át, amit hatalmas felelősségnek tart. „Ez egy útmutatás számomra, amelyre építkezni kell” – mondta. Dani szerint a történet itt nem ér véget, hiszen komoly tervei vannak a jövőre nézve.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!