Kökény Dani új formája a rajongókat is lenyűgözte

Kökény Danit a TV2 Sztárban Sztár leszek! című műsorából ismerhette meg a közönség, ahol elképesztő átalakulásokkal, hatalmas szívvel és tehetséggel lett a sorozat legfiatalabb győztese. Bár a műsor után felszaladtak rá a kilók, Dani tudatos döntéssel változtatott: letette az édes üdítőket, rendszeresen sportol, és visszatért egykori szerelméhez, a boxhoz.

Kökény Dani tinifiúból jóképű felnőtt lett – a Fonogram-díjas énekes formájáért keményen megdolgozott.

Fotó: Kökény Dani/Instagram

Kökény Dani: „Majdnem elértem a száz kilót”

Az énekes elárulta, volt idő, amikor majdnem elérte a száz kilót, fáradékony és kedvtelen volt. Ma viszont már tele van energiával, és formáját a rajongók is dicsérik. „Nincs most barátnőm, de sok megkeresést kapok – vallotta be mosolyogva Kökény Dani, aki inkább a karrierjére koncentrál – írja a Bors.

A fiatal sztár azóta is folyamatosan dolgozik: 20 évesen már Fonogram-díjat vehetett át, amit hatalmas felelősségnek tart. „Ez egy útmutatás számomra, amelyre építkezni kell” – mondta. Dani szerint a történet itt nem ér véget, hiszen komoly tervei vannak a jövőre nézve.