Kollégiumba költözés kihívásai – túlélőcsomag szülőknek és gyerekeknek

Szülőként fontos, hogy nyíltan beszéljünk a tinivel a várakozásairól és félelmeiről, és meséljünk saját tapasztalatainkról is. A kollégium nemcsak tanulási lehetőséget, hanem rengeteg barátságot és közös élményt is adhat, amit érdemes kiemelni a felkészítés során. Erősítsük benne az önbizalmat, hogy képes lesz megoldani a hétköznapi helyzeteket egyedül is, miközben tudja, hogy bármikor számíthat ránk - írja a VEOL.

A kollégiumba költözés izgalmas és kihívásokkal teli.

Kollégium túlélőcsomag – mi kerüljön a bőröndbe?

A legfontosabb alapfelszerelés közé tartozik az ágynemű, a törölköző és a tisztálkodási szerek. Ruházatból érdemes hétköznapi és ünneplő öltözetet is csomagolni, valamint papucsot és kényelmes otthoni cipőt. Hasznos kiegészítő lehet a hosszabbító, a saját kulacs, a varrókészlet és egy kis elsősegélycsomag. Fontos, hogy a gyerek is részt vegyen a bepakolásban, így biztosan tudni fogja, mi hol található. A házirend és a szabályok megismerése segít a zökkenőmentes beilleszkedésben és a közösség tiszteletében.

A tiltott tárgyak – mint például az alkohol, éles eszközök vagy pirotechnikai eszközök – szigorúan kerülendők, hiszen fegyelmi következménnyel járhatnak.

Szülőként akkor támogatjuk legjobban, ha bízunk benne, és hagyjuk, hogy maga alakítsa ki az új rutinját a kollégiumi életben.

Első közös kaland: a gólyatábor, ami megalapozza a kollégiumi éveket

A szülők sokszor nem csak a kollégiumi léttől, hanem már a gólyatábortól is nagyon féltik a gyerekeiket. Az elmúlt évek országos botrányai megmutatták, hogy szükség van szigorúbb keretekre az egyetemi rendezvényeken. Komoly viták alakultak ki arról, hogy a pia, drog és a szex belefér-e ma még egy gólyatáborba? A Pécsi Tudományegyetem 2025-ben frissített etikai kódexe világosan rögzíti, hogy minden program önkéntes, és a hallgatók méltóságát sértő helyzeteknek nincs helyük.