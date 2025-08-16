Hírlevél

Dr Fazekas Ferenc

Emberi koponya került elő egy löszfalból Paks-Dunakömlődön

Lakossági bejelentés nyomán emberi maradványokra bukkantak Paks-Dunakömlődön. Az ásatás során emberi koponya és római kori tárgyak kerültek elő a Sánc-hegy löszfalából, amelyeket a Paksi Városi Múzeum szakemberei mentőfeltárás keretében dokumentálnak.
Emberi koponya és római kori tárgyak kerültek elő a Sánc-hegy utcai löszfalból Paks-Dunakömlődön. A Paksi Városi Múzeum gyors mentőfeltárásba kezdett, hogy megmentse a régészeti örökségetírja a Teol

Emberi koponya került elő Paks-Dunakömlődön, a régészeti munkálatokat dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója, valamint a PTE BTK TTI Régészet Tanszék egyetemi adjunktusa irányítja.
Fotó: Molnár Gyula

A Lussoniumtól délre fekvő teraszos dombháton a régészek római korsó darabjait, valamint egy emberi koponyát tárták fel. A feltárás során a szakemberek a löszfalban két római építmény maradványait is dokumentálták, jelezve a terület egykori jelentőségét. 

A falból előkerült lábas tégla (tegula mammata) töredéke a fűtés jelenlétére utal, jelezve, hogy a lelőhely egykor lakott épület lehetett. A teraszos dombháton korábban felszíni leletgyűjtést végeztek, amely során számos római tárgy, például kerámiák, érmek és pikkelypáncél töredékei kerültek elő. 

Az izgalmas ásatásról készült fotókat megnézheti a Teol oldalán. 

 

