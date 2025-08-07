Meghalt Korda György első felesége

Bár a kapcsolatuk hamar véget ért, hivatalosan nem váltak el – papíron több mint 20 évig voltak házasok. A válásra csak akkor került sor, amikor Korda György megkérte Balázs Klári kezét, és az anyakönyvvezető figyelmeztette, hogy még házas – írja a Bors.

Korda György és Kovács Iby esküvői fotója

Fotó: Bors

Balázs Klári miatt vált el Korda György az első feleségétől

A zenész ekkor hívta fel Ibyt azzal a mondattal: „Ibikém, el kéne válnunk.” A házasságkötésre végül 1981-ben került sor, Balázs Klárival azóta is boldog házasságban élnek. Nemrég el kellett adniuk a Korda-villát és egy újbudai társasházba költöztek. Balázs Klári nemrég a megismerkedésük pillanatáról is mesélt, ami szerelem volt első látásra.

Korda György és volt felesége között baráti kapcsolat maradt fenn, sőt, Kovács Iby Klárival is jó viszonyban volt. Iby első férje a híres színész, Szabó Gyula volt, akit még főiskolás korában ismert meg.

Kovács Iby a Fővárosi Operettszínház primadonnája volt

Kovács Iby Mezőkovácsházán született 1934-ben, és a Fővárosi Operettszínház primadonnájaként vált ismertté. Olyan darabokban játszott, mint a Cigányszerelem, Pompadour vagy Hello, Dolly!, és olyan nagy nevekkel lépett fel, mint Latabár Kálmán és Honthy Hanna. Pályafutása során fellépett vidéki és budapesti színházakban, valamint vendégszerepelt külföldön is. A közönség nemcsak színészi, hanem emberi kvalitásai miatt is szerette. Halálával a magyar operettműfaj egyik meghatározó alakja távozott.

Korda György gyászol: egykori társát és igaz barátját veszítette el.