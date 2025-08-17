Súlyos bírság járhat érte – mutatjuk, mikor kell indexelni a körforgalomban

A körforgalom a közlekedés egyik legbiztonságosabbnak tartott csomópontja, mégis sok baleset és félreértés forrása lehet – főleg az irányjelzés helytelen használata miatt. Sokan bizonytalanok abban, hogy mikor kell indexelni a körforgalomban, be- vagy kihajtáskor, és mi számít szabályosnak a KRESZ szerint – írja a Haon.

Súlyos bírság járhat érte, ekkor kell indexelni körforgalomban

Fotó: Unsplash

Irányjelzés a körforgalomban – mit mond a KRESZ?

A közúti szabályok egyértelműek: befelé haladáskor nem kell irányjelzőt használni, kifelé haladáskor viszont kötelező a jobbra indexelés.

Ez azért fontos, mert a téves jelzés könnyen megtévesztheti a többi autóst. Ha valaki a körforgalomba érkezve jobbra indexel, de nem hajt ki az első kijáratnál, az másokat félrevezethet, ami balesetveszélyt okoz.

Horváth László debreceni gépjárművezető-oktató szerint a hibás jelzés olyan, mintha valaki az úton folyamatosan indexelve haladna egyenesen. Ez a többieket összezavarhatja, és előfordulhat, hogy egy másik jármű sofőrje elé vág, mert azt hiszi, a körforgalomból ki fog hajtani.

Ezért mindig fontos meggyőződni arról, hogy a másik autós valóban ki akar-e hajtani. A defenzív vezetés ilyenkor életmentő lehet.