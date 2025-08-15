A Kórház Éjszakája eseményén a Szent Imre Kórházban mindenki megismerheti, milyen munka zajlik a háttérben, hogyan működnek az orvosi eszközök, sőt, még a helikopterleszállót is megmutatják.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az idén is megrendezik a Kórház Éjszakája eseményt – október 10-én bárki bemehet a Szent Imre Kórházba. Mibe engednek betekintést az eseményen? Mit ismerhet meg a látogató?

Ahogyan a korábbi években, A Kórház Éjszakája idén is különleges alkalmat nyújt a látogatóknak arra, hogy bepillantsanak kórházunk belső életébe. Megnyílnak azok a területek is, ahova hétköznapokon csak a dolgozók léphetnek be, bemutatjuk, milyen munka zajlik a háttérben a gyógyítás érdekében. A látogatók kipróbálhatnak majd különböző orvosi eszközöket, megtudhatják hogyan zajlik egy-egy beavatkozás, és szervezett, félórás vezetett túrákon vehetnek részt, amelyek során több osztály életébe is betekinthetnek, mindezt az osztályok főorvosai és vezető ápolói közvetítésével.

A Kórház Éjszakáját Ön találta ki – miért tartotta fontosnak, hogy létrejöjjön ez a tematikus program?

Van egy jelmondatom, amit évtizedek óta igyekszem a működés alapjává tenni minden kórházban és szervezetben, ahol tisztséget vállalok: „Meg kell fogni a Beteg kezét!” Vagyis nemcsak a szaktudásunkkal, de az emberségünkkel, az odafordulással is támogatnunk kell a pácienseket. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a betegek bízzanak bennünk, de kérdem én, ön például megbízna olyan valakiben, akit nem ismer? Nem hiszem. Ezért találtam ki A Kórház Éjszakáját, és ezért indítottuk el 2016-ban: szerettem volna közelebb hozni a kórház világát a lakossághoz. Úgy gondolom, az egészségügy nem csupán a betegellátásról szól, hanem a prevencióról az egészségmegőrzésről és az orvos-beteg bizalom megerősítéséről is. Ez a rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak az egészségügyi dolgozókkal, megismerjék mindennapjaikat, feltegyék a kérdéseiket, valamint úgy ismerjék meg kórházunkat és az osztályainkat, hogy ha valamilyen okból kifolyólag ellátásra lesz szükségük nálunk, már magabiztosan mozogjanak a kórház területén. Egyébként örömmel láttam, hogy a példánk nyomán más intézmény is felismerte ennek a fontosságát, és átvették az ötletemet.