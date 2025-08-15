Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kórházba csak akkor megy az ember, ha muszáj és megszeppenve, kiszolgáltatottan lép be a gyógyítás misztikusnak tűnő világába. Ezen szeretett volna változtatni a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, amikor életre hívta A Kórház Éjszakája nevű rendezvényt. Prof. Dr. Bedros J. Róberttel az ötlet megszületéséről és arról is beszélgetünk, mi várható az idei eseményen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kórház Éjszakájaszent imre kórházprogram

A Kórház Éjszakája eseményén a Szent Imre Kórházban mindenki megismerheti, milyen munka zajlik a háttérben, hogyan működnek az orvosi eszközök, sőt, még a helikopterleszállót is megmutatják.

dr. Bedros J. Róbert. A Kórház Éjszakája eseményén a Szent Imre Kórházban mindenki megismerheti, milyen munka zajlik a háttérben
dr. Bedros J. Róbert. A Kórház Éjszakája eseményén a Szent Imre Kórházban mindenki megismerheti, milyen munka zajlik a háttérben
Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az idén is megrendezik a Kórház Éjszakája eseményt – október 10-én bárki bemehet a Szent Imre Kórházba. Mibe engednek betekintést az eseményen? Mit ismerhet meg a látogató?

Ahogyan a korábbi években, A Kórház Éjszakája idén is különleges alkalmat nyújt a látogatóknak arra, hogy bepillantsanak kórházunk belső életébe. Megnyílnak azok a területek is, ahova hétköznapokon csak a dolgozók léphetnek be, bemutatjuk, milyen munka zajlik a háttérben a gyógyítás érdekében. A látogatók kipróbálhatnak majd különböző orvosi eszközöket, megtudhatják hogyan zajlik egy-egy beavatkozás, és szervezett, félórás vezetett túrákon vehetnek részt, amelyek során több osztály életébe is betekinthetnek, mindezt az osztályok főorvosai és vezető ápolói közvetítésével.

A Kórház Éjszakáját Ön találta ki – miért tartotta fontosnak, hogy létrejöjjön ez a tematikus program?

Van egy jelmondatom, amit évtizedek óta igyekszem a működés alapjává tenni minden kórházban és szervezetben, ahol tisztséget vállalok: „Meg kell fogni a Beteg kezét!” Vagyis nemcsak a szaktudásunkkal, de az emberségünkkel, az odafordulással is támogatnunk kell a pácienseket. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a betegek bízzanak bennünk, de kérdem én, ön például megbízna olyan valakiben, akit nem ismer? Nem hiszem. Ezért találtam ki A Kórház Éjszakáját, és ezért indítottuk el 2016-ban: szerettem volna közelebb hozni a kórház világát a lakossághoz. Úgy gondolom, az egészségügy nem csupán a betegellátásról szól, hanem a prevencióról az egészségmegőrzésről és az orvos-beteg bizalom megerősítéséről is. Ez a rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak az egészségügyi dolgozókkal, megismerjék mindennapjaikat, feltegyék a kérdéseiket, valamint úgy ismerjék meg kórházunkat és az osztályainkat, hogy ha valamilyen okból kifolyólag ellátásra lesz szükségük nálunk, már magabiztosan mozogjanak a kórház területén. Egyébként örömmel láttam, hogy a példánk nyomán más intézmény is felismerte ennek a fontosságát, és átvették az ötletemet.

A látogatók betekintést nyerhetnek a hétköznapi hősök mindennapjaiba - ezen kívül milyen érdekességekkel találkozhatnak, akik elmennek a programra?

Folyamatosan ötletelünk a kollégáimmal, de nagy vonalakban annyit már elárulhatok, hogy a vendégek interaktív bemutatókon vehetnek részt, kipróbálhatnak egyszerűbb orvosi műszereket, beülhetnek a vizsgálószékekbe, és lehetőségük lesz a legmodernebb képalkotó diagnosztikai eszközökkel – magyarán a CT-, röntgen- és ultrahang berendezésekkel – sőt, azok használatával is megismerkedni. De bemutatjuk hogyan működnek a kórház más diagnosztikai és terápiás eszközei, és megtekinthetnek egy műtőt is. Terveink szerint a csúcs pedig – szó szerint – az lesz, hogy a megfelelő biztonsági intézkedések mellett és erre alkalmas időjárás esetén kórházunk helikopterleszállójára (heliport) is kilátogathatnak az érdeklődők, ahová egy mentőhelikopter is leszáll. A részletes programterv még kidolgozás alatt áll, erről a kórház közösségi média csatornáin és honlapján adunk majd tájékoztatást.

Kiket várnak A Kórház Éjszakájára? Mit kaphat például az a fiatal, aki egészségügyi pályára készül?

Szívem szerint azt mondanám, hogy mindenkit várunk, akinek valaha dolga lehet a kórházunkkal, de több százezer ember tartozik az ellátási területünkbe. Annyian viszont biztosan nem férünk, el, még ha szép

tágas is a komplexumunk. (Nevet) De maradjunk annyiban, hogy tizennégy év felett minden érdeklődőt várunk: családokat, időseket és diákokat egyaránt. Az egészségügyi pályára készülő fiatalok számára is különösen érdekes élmény lehet a rendezvény, hiszen beszélgethetnek orvosokkal, ápolókkal, és testközelből láthatják a szakterületeket, megtapasztalhatják milyen szép hivatás az egészségügy. Személyes véleményem szerint ez a program akár egy-egy fiatal teljes karrierútját megalapozhatja.

Az egészségügyben talán az egyik legfontosabb a prevenció. A látogatók megismerhetik-e a programon azt is, hogyan maradhatnak egészségesek?

Igen, a megelőzés kiemelt szerepet kap A Kórház Éjszakáján, annál is inkább, hiszen itt azokkal a tapasztalt egészségügyi szakemberekkel találkozhatnak a látogatók, akikkel a mindennapokban is. Akik ismerik az ellátási területünkön élők problémáit, akik válaszolni tudnak a kérdéseikre. Célunk, hogy mindenki hasznos, és a mindennapokban alkalmazható tudással távozzon. Az egészségmegőrzés kapcsán egyébként rengeteg témakörben – a mentális egészségtől kezdve, a szűrések fontosságán át a különböző konkrét panaszok okaiig – a hét minden napján találnak tartalmat a kedves betegeink és követőink a már említett közösségi média oldalainkon.

Ha jól tudom, már kilencedik éve rendezik meg a Kórház Éjszakáját. Milyen visszajelzések érkeztek a korábbi években?

A Kórház Éjszakája nem évenkénti rendezvény, mivel az intézmény részéről hatalmas felkészülést igényel, hogy tartalmas és szórakoztató legyen ez az este, ugyanakkor ne zavarja betegeink nyugalmát, és semmilyen formában ne befolyásolja a betegbiztonságot, hiszen ezeknél semmi nem fontosabb. Korábban kétszer valósítottuk meg: 2016-ban és 2019-ben is óriási érdeklődés kísérte a programot. A látogatóink akkor elmondták, mennyire érdekes volt bepillantani a kórház életébe és személyesen találkozni az orvosokkal és ápolókkal. Sokan jelezték, hogy a program után nagyobb bizalommal fordulnak az egészségügyi dolgozókhoz és jobban megértik a munkájukat. A pozitív visszajelzések alapján mindenképpen szerettük volna ismét megszervezni ezt az eseményt.

Kell-e regisztrálni, aki el szeretne menni?

Bár a rendezvény teljesen ingyenes, de igen, a programokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, hogy biztosítani tudjuk a

csoportok megfelelő méretét és mindenki számára a teljes élményt. A regisztrációt még nem nyitottuk meg, erről is folyamatosan tájékoztatást adunk kommunikációs felületeinken. De az október 10-i dátumot már érdemes beírni a naptárba, és szabaddá tenni a késő délutáni, esti órákat.

A részletes programot mikor ismerhetik meg a látogatók?

A Kórház Éjszakája részletes programja még nem végleges, de amint készen áll, közzétesszük a kórház honlapján, illetve közösségi média felületeinken is elérhető lesz, így mindenki megtervezheti majd, milyen előadásokat és bemutatókat szeretne megnézni. Addig viszont a Szent Imre Kórház „részletes programja” nem változik: gyógyítunk és megfogjuk a Beteg kezét

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!