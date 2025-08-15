A Kórház Éjszakája eseményén a Szent Imre Kórházban mindenki megismerheti, milyen munka zajlik a háttérben, hogyan működnek az orvosi eszközök, sőt, még a helikopterleszállót is megmutatják.
Ahogyan a korábbi években, A Kórház Éjszakája idén is különleges alkalmat nyújt a látogatóknak arra, hogy bepillantsanak kórházunk belső életébe. Megnyílnak azok a területek is, ahova hétköznapokon csak a dolgozók léphetnek be, bemutatjuk, milyen munka zajlik a háttérben a gyógyítás érdekében. A látogatók kipróbálhatnak majd különböző orvosi eszközöket, megtudhatják hogyan zajlik egy-egy beavatkozás, és szervezett, félórás vezetett túrákon vehetnek részt, amelyek során több osztály életébe is betekinthetnek, mindezt az osztályok főorvosai és vezető ápolói közvetítésével.
Van egy jelmondatom, amit évtizedek óta igyekszem a működés alapjává tenni minden kórházban és szervezetben, ahol tisztséget vállalok: „Meg kell fogni a Beteg kezét!” Vagyis nemcsak a szaktudásunkkal, de az emberségünkkel, az odafordulással is támogatnunk kell a pácienseket. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a betegek bízzanak bennünk, de kérdem én, ön például megbízna olyan valakiben, akit nem ismer? Nem hiszem. Ezért találtam ki A Kórház Éjszakáját, és ezért indítottuk el 2016-ban: szerettem volna közelebb hozni a kórház világát a lakossághoz. Úgy gondolom, az egészségügy nem csupán a betegellátásról szól, hanem a prevencióról az egészségmegőrzésről és az orvos-beteg bizalom megerősítéséről is. Ez a rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak az egészségügyi dolgozókkal, megismerjék mindennapjaikat, feltegyék a kérdéseiket, valamint úgy ismerjék meg kórházunkat és az osztályainkat, hogy ha valamilyen okból kifolyólag ellátásra lesz szükségük nálunk, már magabiztosan mozogjanak a kórház területén. Egyébként örömmel láttam, hogy a példánk nyomán más intézmény is felismerte ennek a fontosságát, és átvették az ötletemet.
Folyamatosan ötletelünk a kollégáimmal, de nagy vonalakban annyit már elárulhatok, hogy a vendégek interaktív bemutatókon vehetnek részt, kipróbálhatnak egyszerűbb orvosi műszereket, beülhetnek a vizsgálószékekbe, és lehetőségük lesz a legmodernebb képalkotó diagnosztikai eszközökkel – magyarán a CT-, röntgen- és ultrahang berendezésekkel – sőt, azok használatával is megismerkedni. De bemutatjuk hogyan működnek a kórház más diagnosztikai és terápiás eszközei, és megtekinthetnek egy műtőt is. Terveink szerint a csúcs pedig – szó szerint – az lesz, hogy a megfelelő biztonsági intézkedések mellett és erre alkalmas időjárás esetén kórházunk helikopterleszállójára (heliport) is kilátogathatnak az érdeklődők, ahová egy mentőhelikopter is leszáll. A részletes programterv még kidolgozás alatt áll, erről a kórház közösségi média csatornáin és honlapján adunk majd tájékoztatást.
Szívem szerint azt mondanám, hogy mindenkit várunk, akinek valaha dolga lehet a kórházunkkal, de több százezer ember tartozik az ellátási területünkbe. Annyian viszont biztosan nem férünk, el, még ha szép
tágas is a komplexumunk. (Nevet) De maradjunk annyiban, hogy tizennégy év felett minden érdeklődőt várunk: családokat, időseket és diákokat egyaránt. Az egészségügyi pályára készülő fiatalok számára is különösen érdekes élmény lehet a rendezvény, hiszen beszélgethetnek orvosokkal, ápolókkal, és testközelből láthatják a szakterületeket, megtapasztalhatják milyen szép hivatás az egészségügy. Személyes véleményem szerint ez a program akár egy-egy fiatal teljes karrierútját megalapozhatja.
Igen, a megelőzés kiemelt szerepet kap A Kórház Éjszakáján, annál is inkább, hiszen itt azokkal a tapasztalt egészségügyi szakemberekkel találkozhatnak a látogatók, akikkel a mindennapokban is. Akik ismerik az ellátási területünkön élők problémáit, akik válaszolni tudnak a kérdéseikre. Célunk, hogy mindenki hasznos, és a mindennapokban alkalmazható tudással távozzon. Az egészségmegőrzés kapcsán egyébként rengeteg témakörben – a mentális egészségtől kezdve, a szűrések fontosságán át a különböző konkrét panaszok okaiig – a hét minden napján találnak tartalmat a kedves betegeink és követőink a már említett közösségi média oldalainkon.
A Kórház Éjszakája nem évenkénti rendezvény, mivel az intézmény részéről hatalmas felkészülést igényel, hogy tartalmas és szórakoztató legyen ez az este, ugyanakkor ne zavarja betegeink nyugalmát, és semmilyen formában ne befolyásolja a betegbiztonságot, hiszen ezeknél semmi nem fontosabb. Korábban kétszer valósítottuk meg: 2016-ban és 2019-ben is óriási érdeklődés kísérte a programot. A látogatóink akkor elmondták, mennyire érdekes volt bepillantani a kórház életébe és személyesen találkozni az orvosokkal és ápolókkal. Sokan jelezték, hogy a program után nagyobb bizalommal fordulnak az egészségügyi dolgozókhoz és jobban megértik a munkájukat. A pozitív visszajelzések alapján mindenképpen szerettük volna ismét megszervezni ezt az eseményt.
Bár a rendezvény teljesen ingyenes, de igen, a programokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, hogy biztosítani tudjuk a
csoportok megfelelő méretét és mindenki számára a teljes élményt. A regisztrációt még nem nyitottuk meg, erről is folyamatosan tájékoztatást adunk kommunikációs felületeinken. De az október 10-i dátumot már érdemes beírni a naptárba, és szabaddá tenni a késő délutáni, esti órákat.
A Kórház Éjszakája részletes programja még nem végleges, de amint készen áll, közzétesszük a kórház honlapján, illetve közösségi média felületeinken is elérhető lesz, így mindenki megtervezheti majd, milyen előadásokat és bemutatókat szeretne megnézni. Addig viszont a Szent Imre Kórház „részletes programja” nem változik: gyógyítunk és megfogjuk a Beteg kezét