koronavírus

Riasztó adatokat közöltek: ismét terjed a koronavírus

A szennyvízmérések alapján következtetni lehet a fertőzések várható számának alakulására. A koronavírus örökítőanyagának szintje országosan emelkedést mutat.
koronavírusszennyvízMagyarország

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Koronavírus
Koronavírus nyomait mérték több város szennyvízmintáiban. Fotó: JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR / JGT

Azt írták, hogy az év 34. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett.

 

 

Koronavírus szennyvízadatok: több városban emelkedést mértek

Emelkedést tapasztaltak Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző. 

Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek. Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszeg, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest északi, déli és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

 

