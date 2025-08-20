Megőrizzük-e önállóságunkat, vagy alárendelődünk egy globalista birodalomnak?

A zalaegerszegi nemzeti ünnepi rendezvényen Kövér László beszédében az államalapításról, a magyarság történelmi teljesítményéről és küldetéséről emlékezett meg augusztus 20 előtt.

Kövér László beszéde Zalaegerszegen Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Kövér László gondolatai a magyarságról és az államalapításról

A demokratikus magyar állam erejét a választópolgárok szavazata adja, 1990-ben ezzel az erővel zártuk le hazánkban a kommunizmus, majd 2010-ben a posztkommunizmus korszakát, 2010 óta ez az erő viszi előre az országot

- jelentette ki Kövér László kedden Zalaegerszegen.

Az Országgyűlés elnöke államalapító Szent István király és az új kenyér tiszteletére rendezett ünnepségen arról beszélt, hogy 2010-ben

kiszabadultunk az államot és a gazdaság minden szintjét, illetve a családok mindennapjait bilincsbe verő adósságcsapdából.

Egymillió munkahely létrehozása és működtetése, illetve egy, a gyermekes családokat célzó támogatáspolitika révén egymillió-kétszázezer ember emelkedett ki a szegénységből, és indult el a középosztályba, de évről évre egyre több és egyre komolyabb lehetőség nyílik meg mindenki számára, hogy előreléphessen - mondta.

A zalaegerszegi Szent István-napi ünnepségről a ZAOL oldalán képgalériát talál.

Jövőre ismét döntenünk kell,

a magyarok országa maradunk, vagy egy globalista birodalom egy perifériára szorult tartománya

- fogalmazott Kövér László.

A politikus beszédében kifejtette: ezerhuszonöt esztendő negyvenegy nemzedék életét jelenti.

Európa azon kevés államalkotó nemzete közé tartozunk, amelyeknek több mint egy évezrede jogfolytonosan, változó határokkal ugyan, de változatlan helyen és változatlan néven van állama

- mondta.

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Nemzeti ünnep és a magyarság küldetése

Európa földjén és a Kárpát-medencén belül a történelem során sokan megfordultak, akiknek híre napjainkra már csak emlék, vagy még az sem, mert nem volt saját államuk, vagy ha mégis, az nem a kereszténység sziklájára épült. Negyvenegy nemzedék azonban - Zalaegerszegtől Budapesten át Nyárádszeredáig és Hertelendyfalvától Dunaszerdahelyen át Beregszászig - minden megpróbáltatás ellenére máig megmaradt magyarként a szülőföldjén - fejtette ki az Országgyűlés elnöke.