Ne induljon útnak, amíg ezt, el nem olvassa! Így úszhatja meg az augusztus 20-ai káoszt

A közlekedés augusztus 20-án a fővárosban nem lesz egyszerű, hiszen a tűzijáték, a Légiparádé és a körmenet miatt több lezárás és korlátozás lép életbe. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt a fővárosban több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is. Továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a Budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán a reggeli órákban a Légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19:00-tól a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja – írja közleményben a BKK. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat. Az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet tájékozódni.

Tűzijáték Budapesten, 2024 augusztus 20-án

Fotó: robertharding via AFP

Közlekedés augusztus 20-án

A tűzijáték augusztus 20-án, szerdán 21:00-kor kezdődik és várhatóan 21:35-kor ér véget. Várhatóan 16:00-tól korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen, az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. A tűzijáték után 21:35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt.

Közúti korlátozások, zárások:

a Pesti alsó rakpart zárva van a Margit híd és a Közraktár utca között, és a Budai alsó rakpart a Rákóczi híd és a Margit híd között;

a Lánchídon csak a gyalogosok közlekedhetnek, majd 19:00-tól teljes szélességében lezárják a hidat a gyalogos forgalom elől is;

folyamatos a korlátozás a Budai Vár területén;

a Magyar Ízek Utcája miatt zárva van a Lánchíd utca és a Várkert rakpart;

továbbra is lezárva marad a Műegyetem rakpart;

16:00-tól korlátozzák a közúti forgalmat a Margit hídon, az érintett autóbuszok mindkét irányban a villamosvágányokon közlekednek;

19:00-tól teljes szélességében lezárják a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat, a Lánchidat és a Margit hidat,

14:00 és 20:00 között a Szent Jobb körmenet miatt korlátozzák a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca forgalmát és a Bazilika környékét.

Közösségi közlekedési változások augusztus 20-án, szerdán napközben

a 2-es a 2B és a 23-as villamosok az első járat indulásától 19:30-ig, valamint 22:00 után a déli végállomásuk és a Március 15. tér között közlekednek;