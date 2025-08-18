Ne induljon útnak, amíg ezt, el nem olvassa! Így úszhatja meg az augusztus 20-ai káoszt

A közlekedés augusztus 20-án a fővárosban nem lesz egyszerű, hiszen a tűzijáték, a Légiparádé és a körmenet miatt több lezárás és korlátozás lép életbe. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt a fővárosban több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is. Továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a Budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán a reggeli órákban a Légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19:00-tól a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja – írja közleményben a BKK. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat. Az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet tájékozódni.
A tűzijáték augusztus 20-án, szerdán 21:00-kor kezdődik és várhatóan 21:35-kor ér véget. Várhatóan 16:00-tól korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen, az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. A tűzijáték után 21:35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt.
Közúti korlátozások, zárások:
a 2-es a 2B és a 23-as villamosok az első járat indulásától 19:30-ig, valamint 22:00 után a déli végállomásuk és a Március 15. tér között közlekednek;
19-es villamos 19:00-ig megosztva, Kelenföldi pályaudvar és Döbrentei tér, valamint Bécsi út / Vörösvári út és Clark Ádám tér között közlekedik;
41-es villamos 19:00-ig a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd budai hídfő között a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik;
16-os autóbusz nem közlekedik, a Budai Vár a Széll Kálmán tér felől a Bécsi kapu térig közlekedő 16A busszal, valamint a Deák tér felől az Erzsébet hídon át közlekedő 216-os busszal érhető el;
a 105-ös, a 210B és a 216-os autóbuszok 19:00-ig mindkét irányban az Erzsébet hídon át közlekednek;
a 178-as autóbusz 19:00-ig a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik;
a 9-es busz és a 72-es trolibusz 12:00 és 20:00 között egyik irányban sem áll meg a Szent István Bazilika megállóhelyen;
a 15-ös autóbusz üzemkezdet és 14:00 között a Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út–Kálmán Imre utca–Honvéd utca útvonalon a Nyugati pályaudvar érintésével, 14:00 és üzemzárás között rövidített útvonalon csak a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között, továbbra is a Nyugati pályaudvar érintésével közlekedik;
A Margit híd korlátozásakor
a 4-es és a 6-os villamosok 16:00-tól 19:00-ig a Margitsziget / Margit híd megállóhelyen mindkét irányban megállás nélkül áthaladnak, 19:00-tól 22:30-ig rövidített útvonalon, a dél-budai végállomásaik és az Oktogon között közlekednek;
a 9-es autóbusz 19:00-tól 22:30-ig Kőbánya alsó vasútállomás és a Nyugati pályaudvar M között, illetve Óbuda, Bogdáni út és a Margit híd, budai hídfő között közlekedik;
a 91-es és a 291-es autóbuszok 19:00-tól 22:30-ig rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar helyett a Margit körútig közlekednek;
a 191-es autóbusz terelve, a Margit körúton át a Széll Kálmán tér végállomáshoz közlekedik;
a 26-os autóbusz a Margitsziget déli részének közúti zárása miatt már 16:00-tól üzemzárásig rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között közlekedik. A 226-os autóbusz Óbuda és a Göncz Árpád városközpont között jár, mindkét irányban betérve a margitszigeti zenélőkúthoz.
Az Erzsébet híd teljes zárásakor 19:00-tól:
az 5-ös autóbusz a budai oldalon összevonva a 105-ös busszal (5-105-ös jelzéssel) a Pasaréti tér és az Apor Vilmos tér között jár, Pesten pedig Rákospalota és az Astoria között közlekedik;
a 7-es és a 133E autóbusz Újpalota és az Astoria között jár, illetve a dél-budai végállomásuk és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik;
a 7E autóbusz meghosszabbítva, Újpalota, Nyírpalota út és az Astoria között közlekedik;
a 8E autóbusz Újpalota és az Astoria, illetve Kelenföld és a Déli pályaudvar között jár;
a 105-ös autóbusz a budai oldalon összevonva az 5-ös busszal (5-105-ös jelzéssel) a Pasaréti tér és az Apor Vilmos tér között közlekedik, Pesten pedig a Gyöngyösi utca M és a Deák Ferenc tér között jár;
a 107-es autóbusz nem közlekedik;
a 110-es és a 112-es autóbusz a Bosnyák tér és az Astoria (112-es jelzéssel), illetve a budai végállomásuk és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik;
a 210B autóbusz Budán a Déli pályaudvar M és a Normafa között közlekedik, Pesten az autóbuszok (105-ös jelzéssel) Gyöngyösi utca M és a Deák Ferenc tér között járnak;
a 216-os autóbusz nem közlekedik
A Szabadság híd teljes zárásakor, valamint a Fővám tér korlátozásakor 19:00 és üzemzárás között:
a 47-es és a 49-es villamosok csak Budán járnak, a dél-budai végállomásaik és a Szent Gellért tér között közlekednek;
a 83-as trolibusz nem érinti a Fővám teret, a Lónyay utca felé terelve közlekedik.
A budai felső rakpartok (Bem rakpart, Batthyány tér, Szent Gellért rakpart, Műegyetem rakpart) korlátozásakor:
a 19-es villamos 19:00-tól csak északon jár a Margit körút–Széll Kálmán tér–Krisztina körút útvonalon a Döbrentei térig;
a 41-es villamos 19:00-tól eredeti végállomásai között, de Krisztinaváros helyett a Margit körút–Alkotás utca–Villányi út terelt útvonalon közlekedik;
az 56A villamos rövidített útvonalon, Hűvösvölgy és a Döbrentei tér között közlekedik;
a 11-es autóbusz módosított útvonalon, a Batthyány tér helyett a Széll Kálmán tér végállomáshoz közlekedik;
a 39-es autóbusz módosított útvonalon, a Batthyány tér helyett a Széna téri végállomáshoz közlekedik;
a 178-as autóbusz nem közlekedik.
A pesti felső rakpartok korlátozásakor
a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok előreláthatólag 19:30 és 22:00 között csak a Boráros térig közlekednek.
A BKK alternatív eljutási lehetőségként a sűrítve közlekedő M1-es, M2-es, M3-as M4-es metrók igénybevételét ajánlja.
Az augusztus 20-i tűzijáték idején, valamint az azt megelőző, illetve azt követő időszakban a BKK járatai az aktuális forgalmi viszonyoknak, korlátozásoknak megfelelően közlekednek. Valós idejű információk a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon érhetők el a járatok közlekedésével kapcsolatban.