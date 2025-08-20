Erre mindenképp figyeljen! Augusztus 20-i lezárások Budapesten

A legnagyobb változások a tűzijáték, a Szent Jobb-körmenet és a Légiparádé miatt várhatók, de egész nap érdemes előre tervezni az utazásokat. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt javasolja, hogy a belvárosban elsősorban a metrókat vegyék igénybe az utasok, hiszen ezek sűrűbben közlekednek a megszokottnál.

Közlekedési változások augusztus 20-án

Fotó: BKK Facebook

Korlátozások és lezárások a fővárosban

Az augusztus 20-i rendezvények miatt több belvárosi helyszínen már napközben életbe lépnek a korlátozások:

A Lánchíd továbbra is zárva marad az autósok előtt, napközben pedig csak a gyalogosok közlekedhetnek rajta. 19:00 órától azonban teljesen lezárják, a gyalogosok előtt is

Zárva lesz a Pesti alsó rakpart a Margit híd és a Közraktár utca között, valamint a Budai alsó rakpart a Rákóczi híd és a Margit híd között

Folyamatos a forgalomkorlátozás a Budai Várban, valamint a Várkert rakparton és a Műegyetem rakparton

A Magyar Ízek Utcája miatt lezárják a Lánchíd utcát és a Várkert rakpartot

A hidak lezárása:

19:00-tól teljes szélességében lezárják a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat, a Lánchidat és a Margit hidat

16:00-tól korlátozzák a közúti forgalmat a Margit hídon, ahol az autóbuszok a villamosvágányokat veszik igénybe

Szent Jobb-körmenet miatti korlátozások:

14:00 és 20:00 között a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Bazilika környékén kell forgalomkorlátozásra számítani

Közösségi közlekedési változások napközben

A közlekedés átszervezése jelentős hatással van a villamos- és buszjáratokra is:

A 2-es, 2B és 23-as villamosok 19:30-ig, valamint 22:00 után a déli végállomás és a Március 15. tér között közlekednek

A 19-es villamos két szakaszban jár: Kelenföldi pályaudvar – Döbrentei tér, illetve Bécsi út/Vörösvári út – Clark Ádám tér

A 41-es villamos 19:00-ig a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd budai hídfő között közlekedik

A 16-os autóbusz nem közlekedik, a Várat a 16A és a 216-os busz érinti

A 105-ös, 210B és 216-os autóbuszok 19:00-ig az Erzsébet hídon át közlekednek

A 178-as autóbusz 19:00-ig a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár

A 9-es busz és a 72-es trolibusz 12:00 és 20:00 között nem áll meg a Szent István Bazilika megállónál

A 15-ös busz napközben módosított, este rövidített útvonalon jár

Esti közlekedési változások

Az esti órákban, a tűzijáték és a hidak lezárása alatt további módosítások lépnek életbe:

A 4-es és 6-os villamosok 16:00–19:00 között nem állnak meg a Margitszigetnél, este pedig csak a dél-budai végállomások és az Oktogon között járnak

A 9-es busz két szakaszban közlekedik: Kőbánya alsó és Nyugati pályaudvar között, illetve Óbuda és a Margit híd budai hídfő között

A 91-es és a 291-es autóbuszok este csak a Margit körútig közlekednek

A 26-os busz rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között jár

Az Erzsébet híd zárásakor több busz összevonva, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik (például az 5-ös és 105-ös busz)

A 47-es és a 49-es villamosok csak Budán járnak, a Szent Gellért térig

A 83-as troli nem érinti a Fővám teret

Mit ajánl a BKK? A Budapesti Közlekedési Központ azt javasolja, hogy az utasok az M1-es, M2-es, M3-as és M4-es metrókat válasszák, hiszen ezek sűrítve közlekednek. Az aktuális, valós idejű közlekedési információk a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon érhetők el.

Ha az üzletek ünnepi nyitva tartásáról érdeklődne ide kattintva megteheti!