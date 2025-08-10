Nem ma kezdődött! – Szabályszegő sofőrök a nyolcvanas években

Az automotor.hu archívumában egy régi riport idézi fel a 80-as évek közlekedését. Monoron civil és egyenruhás rendőrök együtt ellenőrizték a vasúti átjárók forgalmát, hogy visszaszorítsák a szabályszegéseket.

Közlekedés régen és ma, vasúti síneken és sorompókon át (illusztráció) Fotó: Anik Mazumder/pexels

Szabályszegés, büntetés és közlekedés anno

A cél a balesetek megelőzése volt, mivel sok autós figyelmen kívül hagyta a vasúti átjárók szabályait. A cikkben Mohos Árpád rendőr őrnagy elmondta, hogy a szomszédos megyék tapasztalatai indokolták az akciót, annak ellenére, hogy Pest megyében nem történt nagyobb baleset.

1982 áprilisától civil ruhás ellenőrzések is zajlottak: a kezdeti 55–60%-os szabályszegési arány év végére 15–25%-ra csökkent.

Monort kettészelte a vasúti pálya, felüljáró nem volt, így a hosszú piros jelzések sokak türelmét próbára tették. Az autósok egy ideig vártak, a gyalogosok, kerékpárosok körülnéztek, majd elindultak a túloldalra.

Amikor végre fehérre váltott a jelzés, sokan figyelmen kívül hagyták az újabb pirosat, csak az előttük haladót követték.

A rendőrök pedig ott álltak civilben, de rendőrigazolvánnyal és nyugtákkal teli füzettel. Volt, aki alkudozott, más gyorsan elismerte a szabálysértést és kifizette a büntetést. A jelenet pontos képet adott a korabeli vezetési kultúráról.