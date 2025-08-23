KRESZ-stressz és kudarc: mi áll a tanulóvezetők sorozatos vizsgabukása mögött?

A kudarc okai összetettek: a megváltozott tanulási szokásoktól kezdve a gyakorlati hiányosságokig több tényező is közrejátszik. A KRESZ és a forgalmi vizsga tehát nem csupán a tudást, hanem a pszichés felkészültséget is próbára teszi – írja a TEOL.

Több tényező is összefügg a KRESZ -vizsgák sikertelenségével.

Megváltozott fiatal generáció

A mai fiatalok sokkal több időt töltenek képernyők előtt, és kevesebb mozgásos tapasztalatot szereznek. Ezért amikor a KRESZ alapjait próbálják elsajátítani, gyakran nehezebben boldogulnak, mint a korábbi generációk. A biciklizés, kismotorozás vagy szabadtéri játékok hiánya miatt gyengébb a mozgáskoordinációjuk és a térlátásuk. Ez már a vezetés kezdeti fázisában hátrányt jelent.

Oktatási rendszer kihívásai

Az elméleti felkészülést sokan önállóan, online tananyagból próbálják megoldani, de ennek a hatékonysága változó. A KRESZ-vizsgára készülve sok tanuló elnyújtja a folyamatot, és közben elfelejti az elején tanultakat. A jelenléti órákon nagyobb a visszacsatolás és a tudás rögzítése, mégis kevesebben választják. Ez a hiányosság a vizsgán gyorsan felszínre kerül.

Gyakorlat és rutinvizsga hiánya

Régebben rutinvizsgán kellett bizonyítani az alapokat, mielőtt valaki a forgalomba került. Ma ez már nincs, így sokan kevésbé biztos alapokkal vágnak neki a vezetésnek. Ahol van tesztpálya, ott rendezettebb a gyakorlás, de sok településen erre nincs lehetőség. Emiatt a parkolóban történő gyakorlás vált szükségmegoldássá.

Rengeteg új szabály jön.

Vizsgadrukk és pénzügyi nyomás

Sokan idegességük miatt véreznek el a vizsgán, hiszen idegen ember előtt kell helytállniuk. A szereplési rutint az iskolai feleltetések korlátozott szerepe miatt kevésbé sajátítják el. Ráadásul a jogosítvány megszerzése közel félmillió forintba kerül, így minden bukás komoly anyagi teher. Ez a nyomás csak fokozza a vizsgadrukkot, ami újabb kudarcokhoz vezethet.

Változik a KRESZ

Számos ponton elavult a jövőre 50 éves KRESZ, ez is indokolja, hogy az elmúlt (és az előttünk álló) időszakban módosítások léptek, lépnek érvénybe. A KRESZ átfogó megreformálására 2026-ban kerülhet sor. Az új KRESZ számos változást hozhat a közlekedésben. Az elektromos rollerekre vizsga is kötelezővé válhat, miközben szigorúbb büntetések jöhetnek a járdán való szabálytalan közlekedésért.

Az autópályákon pedig új sebességhatárok bevezetése is szóba került.

Az új KRESZ a motorkerékpárosokat is érinti. A B-kategóriás jogsival rendelkezők meghatározott feltételek mellett vezethetnek majd maximum 125 cm³-es motorkerékpárokat – de csak akkor, ha ezek teljesítménye nem haladja meg a 11 kilowattot, és automata váltós vagy robogó típusúak. Emellett fontos feltétel az is, hogy a jogosítvány legalább két éve érvényes legyen.