Ezzel az új módszerrel csapják be áldozataikat a csalók

A kriptovaluta csalás új módszere jelent meg, amelyben csalók a Binance nevével próbálják átverni a felhasználókat kriptós vásárlás és befektetés ürügyén – írja a BAMA.

Kriptovaluta csalás során akarják vásárlásra késztetni az áldozatokat a csalók

Kriptovaluta csalás terjed Magyarországon

Újabb kriptovalutákkal kapcsolatos csalásra figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az intézet közlése szerint a csalók a népszerű Binance platform nevét használják fel, amely kriptovaluták vásárlására, eladására és befektetések lebonyolítására is lehetőséget biztosít.

A kriptovaluta csalás lényege, hogy a csalók e-mailben keresik fel az áldozataikat.

A levelekben gyanús bejelentkezési próbálkozásra hivatkoznak, majd egy megadott „ügyfélszolgálati” telefonszám felhívására ösztönzik a címzetteket.

A módszer célja, hogy a gyanútlan felhasználókat megtévesszék, és személyes vagy pénzügyi adataikat megszerezzék. Az intézet arra figyelmeztet, hogy minden esetben körültekintően kell eljárni, és gyanús e-mailek vagy hívások esetén érdemes közvetlenül a hivatalos felületen ellenőrizni az információkat.

