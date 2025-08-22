Kukacos ételbotrány: vigyázzon a rendelt étellel!

A miskolci Ázsia Konyha éttermét hetekig lázban tartotta egy állítólagos kukacos étel esete. A vendéglátóhely részletes belső ellenőrzést végzett, és a biztonsági kamerák felvételei alapján kiderült, hogy az étel több mint öt órával a kiszállítás után került vissza az étterembe. A tulajdonos szerint a probléma nagy valószínűséggel a nem megfelelő otthoni tárolás következménye lehet - írja a BOON.

Kukacos étel okoztt felháborodást Miskolc egyik éttermében. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

A közösségi médiában gyorsan terjedt a hír, hogy egy miskolci vendég kukacot talált az ételében, ami nagy felháborodást váltott ki. Többen kommentálták, megosztották a posztot, így a bejegyzés “lavinát indított el”.

Mi találtak a kamerák és a hatóság a kukacos étel ügyében?

A kamerafelvételek és a belső vizsgálat alapján az étel a kiszolgálást követően több órán át nem hűtött környezetben volt. A nyári melegben ez kedvezhetett a rovarpeték kikelésének és a gyors szaporodásnak. A hatóság, az ÁNTSZ ellenőrzése sem talált szabálytalanságot, és a vizsgálat minden tekintetben az étterem állításait erősítette.

A tulajdonos hangsúlyozta, hogy minden előkészítési és kiszolgálási folyamat megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A közösségi médiában terjedő vádakra jogi lépéseket is kilátásba helyeztek, és arra kérik a vásárlókat, hogy probléma esetén először az éttermet értesítsék.