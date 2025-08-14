Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kulcsár Edina

Kulcsár Edina keményen visszaszólt a kritikusoknak

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt hónapokban a közösségi médiát teljesen felforgatta Edina átalakulása. Kulcsár Edina új külseje egyszerre váltott ki elismerést és éles kritikát. A háttérben azonban nem csupán edzések és diéták állnak, legalábbis a találgatások szerint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kulcsár EdinaSztárboxfogyás

Kulcsár Edina több mint húsz kilótól szabadult meg a szülés óta. Párjával, G.w.M-mel közösen vágtak bele egy intenzív életmódváltásba. A közösségi oldalakon naponta érkeznek a gratulációk, ám egyre több a gyanakvó hozzászólás is. A kommentelők egy része úgy véli, a gyors átalakulás mögött nem pusztán kitartás és vasakarat áll, hanem egy tudatosan felépített kampány, amely egy termék reklámozását is szolgálja. Sőt, sokan a közelgő bokszeseményt is az „időzített figyelemkeltés” részeként emlegetik.

Kulcsár Edina kárára poénkodott a sikertelen influenszer
Kulcsár Edina odaszólt a kritikusoknak
Fotó: Mediaworks archív

Egyik kommentelő így fogalmazott:
 

Gondolom jól megfizették, hogy reklámozza, aztán most jön a boksz mellé… kell a reklám még jobban, hogy hihető legyen… szedjétek, egyétek, vigyétek!"

Kulcsár Edina nem hagyta szó nélkül az őt ért vádakat

A Bors információi szerint ezt Kulcsár Edina nem hagyta szó nélkül a vádakat. Közösségi oldalán kemény hangvételű üzenetben tisztázta, hogy az elért eredmények mögött kizárólag kemény munka áll: hajnalban kel, edz, és szigorúan figyel az étkezésére. „Ez nem valami titkos szer, hanem munka” – jelentette ki.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!