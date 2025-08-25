Kulcsár Edina kínosan magyarázkodott a férje miatt, de ezzel csak sokkal rosszabb helyzetbe hozta

Kulcsár Edina mellett férje, G.w.M teste is hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt hónapokban. Elmondásuk szerint ez az életmód-változtatásuknak és a mozgásnak köszönhető, azonban ezt sok kommentelő kétkedve fogadta és a Redditen arról jelent meg poszt, hogy GWM extra segítséggel adta le a plusz kilóit.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edina két Instagram-sztoriban reagált az őket ért vádakra és védte meg a férjét.

„Szeretnék tisztázni valamit! A férjem nevében is köszönöm mindenkinek a kitüntetett figyelmet. Igazán megtisztelő, hogy egyesek néha milyen sok energiát fordítanak ránk. Volt már itt mindent. Teljesen abszurd sztorik, sőt tori lehet sorozatok is, amiket kitaláltak rólunk. Azért ez nem lehet kis munka, szóval tényleg köszönjük! Ezekre egyáltalán nem is reagáltunk, mert ezek mind a kettőnk kapcsolatára épültek és méltatlan lett volna még csak foglalkozni is vele.

Most viszont a férjem egyik képe került terítékre, amit én osztottam meg, miközben a kiskutyánkkal játszik. A fotó alapján bőrelemzést tartottak és a hasán látható pár pöttyből végül azt a következtetést sikerült leszűrni, hogy mit tudom én milyen szurikkal szúrja magát, szóval a fogyása mögött ez áll!

Természetesen ezt a nagyon „hiteles” véleményt a sajtó szárnyakkal ruházta fel és most szárnyal ez a nagyon fontos hír, ami egyébként alaptalan! Nem kezdenék bele hosszas magyarázkodásnak tűnő sorokba, csak megosztanék egy képet ( dátummal ), ahol a férjem több mint 110 kiló volt és a pöttyök szintén ott vannak!!!

És akkor remélem ezzel sikerült eloszlatnom a kételyeket… Én vagyok az, aki hónapok óta nézem és támogatom Márkot ezen az úton és példaértékű a munka amit beletett a fogyásába. Szóval egyáltalán nem illik ezt megkérdőjelezni. A pöttyei műtéti eredetűek és ahogy fentebb írtam, és mindenki láthatta, nem új keletűek! Nagyjából 3 éve ott vannak és valószínűleg ott is lesznek, úgyhogy mindenki nyugodjon meg és bátran edzetek! Rajtatok is látszódni fog ( szuri nélkül is )!" – írta a történetében Edina.

Kulcsár Edina magyarázkodása még kínosabb helyzetbe hozta a férjét

A Reddit kommentelői azonban nem hagyták szó nélkül a magyarázkodást és azonnal észrevették, hogy hol hibázott ismételten Edina. Ugyanis, az a kép, amit bizonyítékként osztott meg a férje hasán látható pöttyökről, nem egészen úgy szerepel a férje Instagram-oldalán.