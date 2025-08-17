Kulcsár Edina megmutatta gyönyörű kislányát

Nagyon bájos fényképet tett közzé a közösségi oldalán Kulcsár Edina, amin ő látható a kislányával.

Kulcsár Edina és G.w.M

A friss kép különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen a közösségi médiában ritkábban látott Amara egyre inkább a nyilvánosság fókuszába kerül.

Sokan azt is megjegyezték, mennyire hasonlít Edinára, mások pedig a kislány természetes báját emelték ki – írja a Bors.

„Ő lesz utánad Királynő” – fogalmazta meg az egyik kommentelő, utalva Edina szépségkirálynői múltjára.

Kulcsár Edináék a címlapon

Edina és G.w.M mozaikcsaládja az utóbbi időben többször szerepelt a címlapokon. A párnak két közös gyermeke van – Amara mellett a kis Dion. Emellett Edinának két gyermeke van korábbi kapcsolatából, Medox és Nina, míg G.w.M-nek szintén két gyermeke született korábban: Melanie és Márk.

A rajongók továbbra is lelkesen követik a család mindennapjait, és úgy tűnik, Amarát is hamarosan a sztárvilág új generációjának egyik meghatározó alakjaként üdvözölhetjük.



