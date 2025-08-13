Megőrültek a strandolók: vörös cápa tűnt fel a Balatonban

A Balatonon új szenzáció hódít: egy különleges vízibicikli, amely a strandolók és a bringások figyelmét is magára vonja. A vörös cápa a vízi járművek között igazi különlegességnek számít.

Nem ez a félelmetes vadállat, hanem egy vörös cápa névre hallgató különleges vízibicikli fickándozott a Balatonban Fotó: GEORGE DESIPRIS/pexels

A vörös cápa egy különleges vízibicikli

Fonyódnál a fürdőzők között tűnt fel a vörös cápa, amely gyorsan a strandolók kedvencévé vált. A különleges vízibicikli nem csupán látványos, hanem teljesen új szintre emelheti a vízibiciklizés élményét a Balatonon. A spanyol fejlesztésű vízi jármű forradalmasíthatja a nyári közlekedést a magyar tengeren.

Zsiga Csaba, aki bemutatta a vízi járművet, a Sonline-nak elmondta:

a szállítása egyszerű, és gyakorlott kézben percek alatt összeszerelhető. Külsőre hasonlít egy SUP-deszkára, de a váz, a kormány és az ülés felszerelése után egy bike szörf lesz belőle.

Egy Balaton-kör bringával nyáron forgalmas és zsúfolt, az utak és bicikliutak tele vannak. A versenykerékpárosok számára kevés a lehetőség, de a különleges vízibicikli kiküszöböli ezt a gondot.

A bike szörffel a vízen gyorsan átugrok Lellére vagy Fenyvesre, lehorgonyzok, és frissítőt iszom a büfében

– mesélte Csaba.

A vörös cápáról készült látványos képeket a SONLINE oldalán nézheti.