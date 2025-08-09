Lajsz András bejelentette: jön a nagy nap – minden kiderült az esküvőről!

A hazai koktélkultúra egyik legismertebb alakja, Lajsz András évtizedek óta szórakoztatja a közönséget látványos italkeveréseivel, energikus fellépésével és életvidám személyiségével. Most azonban nem a bárpult mögött, hanem egészen más szerepben láthatjuk majd: augusztus 23-án feleségül veszi párját, akivel tavaly ismerkedett meg.

Lajsz András, a híres mixer a nyár végi esküvőre készül. Fotó: Kisalföld / Kerekes István

A találkozás különös fordulatot hozott András életébe. Egy személyes tragédia után, tavaly novemberben egy osztálytalálkozón talált rá új társára.

Lajsz András és a hagyományok tisztelete

A Kisalföld információi szerint a nyár végére tervezett lagzi nem mindennapi lesz: a pár igazi, hagyományos magyar esküvőt álmodott meg, amelyen menyasszonytánc, házi sütemények, hazai ételek és hajnalig tartó mulatság várja majd a vendégeket. Bár a koktélok sem hiányozhatnak a rendezvényről, András ezúttal nem a pult mögött áll, hanem vendégeként élvezi a pillanatot.