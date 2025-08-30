Latinovits, Bujtor, Frenreisz és az ő titkos családi történetük

A három fiú különböző utakra lépett, mégis mindhárman maradandót alkottak a magyar kultúrában: Latinovits Zoltán a színpadon és a filmvásznon, Bujtor a magyar akciófilmek hőseként, Frenreisz pedig a Metro és a Skorpió frontembereként írta be magát a történelembe.

Bujtor István, Latinovits Zoltán és Frenreisz Károly egy közös felvételen a '60-as években

Fotó: Forrás: Nemzeti Archívum/Youtube

Latinovits Zoltán és testvérei: legendák öröksége

Latinovits Zoltán 1931-ben született, és már fiatalon a művészet felé fordult: színház, film és irodalom egyaránt az élete részévé vált. Bujtor István, akit bátyja csak „Nagy öcsinek” szólított, szintén a színészetben találta meg a hivatását, de neve eredetileg Frenreisz István volt – csak később váltott művésznévre. Frenreisz Károly, a legfiatalabb testvér a magyar rockzene emblematikus figurája lett.

Közösen is többször láthattuk őket: együtt szerepeltek például az Egri csillagokban és A Pendragon legendában. A ritkán látott képek és videók most újra felidézik, milyen erős szellemi örökséget hagytak maguk után – írja a Kemma cikke.