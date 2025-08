Lázadó kor – Szemben állunk egy világhatalommal

Ma már nem összeesküvés-elmélet, hogy van egy háttérhatalom, ami olyan ideológiai és gazdasági diktatúrát akar bevezetni, amely megöli a nemzetállamokat, és ami szerint mindenki, aki nem őket szolgálja, lázadó. Nem csak elmélet, hiszen van bizonyítékunk, ők maguk vallották be. Soros György és Klaus Schwab nyilvánosan beszél a terveikről, arról is, hogy ehhez milyen hálózatokat kívánnak felhasználni. Mára ezek listája is nyilvános, hála Dömötör Csaba munkájának, ITT meg is tekinthető.

A Bond filmek főgonoszai nem csípik, ha lázadó vagy Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A hangsúly ezen a listán van. Hiszen ez az első komoly csapás, amit bevittek ennek a hálózatnak, és ez a csapás nekünk, magyaroknak köszönhető, mert a nemzetállamok lázadását mi vezetjük. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor szerint is mi vagyunk a bot a küllők között. Méghozzá annak a keréknek a küllői között, ami egy új világrend jegyében akarja letaposni a világot.

Lázadó ország, vagy lázadó kor?

Hogy miért a korunkat és nem hazánkat neveztem mégis lázadónak ezzel a gépezettel szemben az nagyon egyszerű. Az orbáni modell mutatta meg, hogy igenis szembe lehet szállni ezzel a háttérhatalommal. Azóta azonban eltelt tizenöt év, hogy elkezdtük a harcunkat, és mások is csatlakoztak hozzánk. Igaz, a legtöbben nem túl bátran, félénken, folyosói beszélgetésekben, de követik a példánkat.

Már csak azért is, mert lázadni jó. A miniszterelnök esztergomi beszédében mondta el, hogy mindenki szembeszáll a hatalommal, a kérdés az, hogy a lokális hatalommal helyezi magát szembe, vagy a mindennapjainkat valóban leuralni kívánó erővel szemben. A világ pedig fordulóban van, és egyre többen ismerik fel, hogy ez utóbbi sokkal nagyobb fenyegetést jelent, és szabadságunkat, nemzetünket, sőt, életünket csak akkor védhetjük meg, ha ez ellen lázadunk.

Világrendszerváltás

A háttérhatalom egy lépésre volt attól, hogy nyerjen. Hogy létrehozza az Európai Egyesült Államokat, hogy ránk erőltesse a genderideológiát és a hitelrabszolgaságot. A bot, azonban megakasztotta a küllőket. És bár Európa kormányainak nagy része még ezeket a hálózatokat szolgálja, egyre több országban egyre nagyobb eséllyel indulnak a szuverenista erők.