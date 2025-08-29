Lázár János: A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk

A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó Extra címmel tartott pénteki fórumán a tihanyi Tranzit fesztiválon.

Lázár János a jövő évi választásról is beszélt (illusztráció)

Lázár János úgy értékelt: a nyár is bizonyította számukra,

érdemes visszamenni az utcára, mert ott született a Fidesz, azt nem adhatjuk át az ellenfélnek, de uralni kell a teret digitális formában is.

Rámutatott, hogy az online térben egészen más a hangnem, mint a személyes beszélgetéseken, mert előbbi esetében

a mindenszarizmus elképesztő mértékben terjed, anonim módon fertőz is

utóbbinál, szemtől szemben más a tónus, az ellenzéki szavazók – kevés kivétellel – megadták neki a tiszteletet, mert meghallgatta őket.

A miniszter szerint a kormánypárti és ellenzéki szavazók is azt szeretnék, hogy a nagy horderejű ügyek mellett a kis, személyes ügyeiket is megoldják.

Meg kell próbálni segíteni mindenkinek, mert mindannyian magyarok vagyunk

– fogalmazott Lázár János.