Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb háború kezdődik? Amerikai hadihajóflotta indult egy ország ellen

Lázár János

Lázár János: A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk – erős kijelentéssel indította beszédét Lázár János a tihanyi fórumon. A választás szerinte ugyanilyen siker lesz a Fidesz számára, ha továbbra is közel maradnak az emberekhez. A miniszter üzenete egyszerre volt magabiztos és figyelmeztető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár JánosFideszTranzit Fesztiválttranzitminiszter

A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó Extra címmel tartott pénteki fórumán a tihanyi Tranzit fesztiválon.

lázárjános, választás
Lázár János a jövő évi választásról is beszélt (illusztráció)

A jövő évi választás kapcsán is beszélt Lázár János

Lázár János úgy értékelt: a nyár is bizonyította számukra,

érdemes visszamenni az utcára, mert ott született a Fidesz, azt nem adhatjuk át az ellenfélnek, de uralni kell a teret digitális formában is.

Rámutatott, hogy az online térben egészen más a hangnem, mint a személyes beszélgetéseken, mert előbbi esetében 

a mindenszarizmus elképesztő mértékben terjed, anonim módon fertőz is

utóbbinál, szemtől szemben más a tónus, az ellenzéki szavazók – kevés kivétellel – megadták neki a tiszteletet, mert meghallgatta őket.

A miniszter szerint a kormánypárti és ellenzéki szavazók is azt szeretnék, hogy a nagy horderejű ügyek mellett a kis, személyes ügyeiket is megoldják.

Meg kell próbálni segíteni mindenkinek, mert mindannyian magyarok vagyunk

– fogalmazott Lázár János.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!